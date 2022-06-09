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哥倫比亞公開聖荷西號沉船相 200噸黃金等寶藏曝光

環球社會熱點 08:35 2022/06/09

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哥倫比亞2015年發現沉沒海底超過300年的帆船「聖荷西號」，當局近日派團隊潛水探索沉船遺骸，並公開拍攝圖片。這批照片曝光了「聖荷西號」沉船內大量的黃金、白銀及陶瓷等200噸寶藏。哥倫比亞指「聖荷西號」沉船未因人為干預而受損，有專家估計該船內寶藏價值數十億美元。

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「聖荷西號」（San Jose）1708年於現今哥倫比亞港口城市卡塔赫納（Cartagena）海岸沉沒。專家估計船上最少載有200噸黃金、白銀及寶石，價值料達到數十億美元。

哥倫比亞軍方於2015年發現沉船遺骸時，時任總統桑托斯（Juan Manuel Santos）形容，是人類歷史上發現價值最高的一批寶藏。

哥倫比亞軍方利用高科技設備4次潛水探險後，首度公開拍攝到的「聖荷西號」圖片。團隊使用遙控潛水機器人探索沉船，確定其未因人為干預而受損。哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）指，該批圖片是至今關於「聖荷西號」最清晰的圖片。

除了大量金幣等金銀珠寶外，船内寶藏料包括鑄鐵大砲、瓷盤、瓷器、玻璃樽等珍貴文物。照片也顯示船頭的一部分被海藻和貝殼覆蓋，以及整艘船的框架殘骸。

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團隊除了拍得大量「聖荷西號」的圖片外，還發現數百米外亦有另外兩艘沉船，一艘是殖民時期的大帆船，另一艘則是後殖民時期的縱帆式帆船（Schooner）。當局指沉船附近區域仍有13個地點需調查，懷疑當中有同一時期的其他沉船。

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責任編輯：李俊儀

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