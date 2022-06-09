【區塊鏈】YAS微保險夥保險科技公司Amodo 開創自主性區塊鏈保險

YAS微保險公布，與遠程訊息處理保險科技公司Amodo合作，開創自主性區塊鏈保險(Autonomous Insuranceon-chain)服務。首個NFT保險服務，為新興的 web3 活動提供保障。

透過是次合作，YAS解鎖提供自主性保險(Autonomous Insurance)的能力，再加上YAS原有的綠色區塊鏈技術，將可令承保流程更簡單及自動化，並能提供更高的透明度和將用戶數據的所有權歸還予用戶。Amodo 的遠程信息處理技術所產生的深入數據分析將可令 YAS 的保障服務更為完善，為用戶提供更優質的保障。

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YAS的手機應用程式和綠色區塊鏈技術為新一代生活方式度身訂造保險服務，目前不僅提供戶外運動、網上交易、公共交通乘車的保險服務，還首創世上首個NFT保險服務。而Amodo的遠程訊息處理技術所產生的深入數據分析將可令YAS的保障服務更為完善，為用戶提供更優質的保障。

YAS聯合創始人李威霖表示，藉由將Amodo的遠程訊息處理引擎融合YAS的綠色保險區塊鏈技術，將能向為全球提供自主性區塊鏈保險這個願景邁進一大步。

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責任編輯：龍紀瑩