【港元定存】3個月港元定存息最高8.88厘 美資大行罕有搶短錢

▲ 今天有6間大小行加港元定期存款，包括花旗等大行。

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半年結前大小港銀搶吸資金，今天（6月9日）暫有6間大小行齊加不同存期的港元定期存款息，最矚目的是，富邦新推指定數碼渠道成功開戶的新客，3個月享8.88厘年息，頓變破頂息，以存款上限1.5萬元計，期內賺息約333元。另外，花旗銀行調高3個月港元定存年息0.9厘，新息率至2.28厘，超越小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）的兩厘年息。但美資大行的超高息屬快閃性質，優惠至（本周六）6月11日止。

此外，東亞 （00023） 今天新推半年港元定存享兩厘年息，亦超越大新 （02356） 的1.9厘年息，而晉級同期的最高息。

至於招商永隆更兩連加，把兩年港元定存年息累加0.1厘，新報2.45厘。交銀香港也兩連加，目前1年期息率累升0.1厘至2.35厘，僅次於信銀國際的2.5厘，以及東亞、招商永隆及富邦的2.4厘，為第3大高息王，追貼發鈔行渣打香港 （02888） 的2.35厘。而財仔也追趕加息快車，大眾財務今亦驟加1年期息率0.3厘至2.2厘，也貼近龍頭中資行，中銀香港 （02388） 1年息率的2.2厘。

自從滙豐等3間發鈔行於上周加息後，本周再引爆新一輪加息搶存戰，短中長息罕有再呈破頂息，不斷創新高。

美資大行花旗也應戰，新推由即日起至6月11日，花旗私人客戶業務或Citigold戶口新客戶，以5萬元或以上開立3個月港元定存，並持有指定產品等，可享高達2.28厘年利率。

此外，由即日起至6月30日，新客戶現晉身花旗私人客戶業務，可享高達6.8萬元現金回贈。新客透過手機開立Citigold銀行戶口，以及港股戶口，享3.8萬元現金回贈。於推廣期內，合資格客戶成功推薦每位親友開立花旗私人客戶業務戶口，可獲1萬元現金回贈，開立Citigold戶口可獲2000元現金回贈。

另方面，由即日起至6月30日，活期息也有着數，全新客戶開立Citi Plus戶口，可享高達4.8厘儲蓄年利率。獲取高息方法是，Citi Plus新客戶的首兩萬元存款可享3厘額外儲蓄年利率；然後，客戶更可透過Citi利息Booster完成日常任務，再賺1.8厘年利率。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪