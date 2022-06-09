【業績︱科技股】嗶哩嗶哩首季經調整虧損擴大至16.5億人幣　美股盤前跌11%

▲ 嗶哩嗶哩首季經調整虧損擴大至16.5億人幣

「B站」嗶哩嗶哩 （09626） 收市後公布首季業績。嗶哩嗶哩截至3月底止三個月，淨虧損錄得22.8億元（人民幣，下同），去年同期蝕9億元，Non-GAAP計，經調整淨虧損為16.5億元，按季持平，但較去年同期蝕8.9億元則有所擴大。嗶哩嗶哩預計，第二季淨營業額達到48.5億至49.5億元。

嗶哩嗶哩美股盤前跌11%，報26.43美元。港股全日跌1.4%，收報233.2港元。

公司首季淨營業額按年升30%至50.5億元，其中，增值服務營業額上升37%至20.5億元，廣告的營業額大增46%至10.4億元，移動遊戲的營業額亦增加16%至13.6億元。

上季月均活躍用戶達2.9億，移動端月活用戶達2.76億，按年增加31%及33%。平均每月付費用戶增加33%至2720萬。日均活躍用戶則增加32%至7940萬。

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿指，面對突如其來的新冠疫情復發和靜態管理等措施，首季全國面對新挑戰，但公司首季單個用戶日均使用時長顯著增加至95分鐘，創下新高。同時，公司提升商業化能力，包括增加付費用戶及拓展廣告市場份額。

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣提到，未來幾個季度將繼續採 取更多成本控制措施。

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