【父親節】香港大富翁夢想世界™聯乘GO Museum 推父親節同行優惠套票 父親節當日父親同行可免費入場

父親節將至，香港大富翁夢想世界™聯同GO Museum，推出「父親節同行優惠套票」，讓市民可以與父親一齊遊玩山頂兩大景點，香港大富翁夢想世界™ 及 GO Museum。

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「父親節同行優惠套票」有2種收費方式，2人同行價為438元，當中包括2張香港大富翁夢想世界™及GO Museum門票，而3人同行價為768元，當中包括3張香港大富翁夢想世界™及GO Museum門票。

現購買「父親節同行優惠套票」可獲香港大富翁夢想世界™ 及GO Museum場館9折餐飲優惠，透過官網網上訂票，更可獲期間限定「大富翁鬍鬚曲奇」乙塊，曲奇數量有限，送完即止。另外，於6月18至19日，父親節父親同行可享免費入場優惠，但必須另外購買門票才可享此優惠。

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責任編輯：羅浩濂