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【富邦 x 鏡仔】Mirror成員Stanley + Frankie + Alton助推Fubon GO　新客開戶享高達2888元獎賞及「鏡仔」禮物

Hot Talk 18:26 2022/06/09

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富邦銀行（香港）為慶祝Fubon GO 成立一週年，邀請到3位Mirror成員宣傳。

富邦銀行（香港）為慶祝Fubon GO 成立一週年，邀請到3位Mirror成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）及王智德（Alton）宣傳。由即日起至7月31日 ，新客戶透過Fubon GO成功開立富邦港元月結單儲蓄戶口，並符合指定要求，可享高達2888元獎賞，以及「鏡仔」獨家禮物。

成功透過Fubon GO開戶並成功推薦兩位或以上親友開戶，可獲Fubon GO 一週年 x 「鏡仔」迎新禮物一份。成功推薦5位或以上親友開戶，更可額外獲特別版Fubon GO 一週年 x 「鏡仔」迎新禮物一份。

另外，在Fubon GO開立之戶口，全數戶口結餘均可享1年0.28%活期存款年利率優惠。透過富邦「網上理財」服務或富邦「流動理財」服務，首次以全新資金15000元開立3個月港元定期存款，可享高達8.88%定期存款年利率優惠。

K11 Art Mall設 「鏡仔」打卡位及遊戲

於指定存款期內維持Fubon GO開立之戶口之「存款增長金額」達50000元或以上，可再享100元現金獎賞。成功推薦親友透過Fubon GO開戶，最多可賺取高達1500元推薦獎賞。

除上述優惠外，成功透過Fubon GO開立銀行戶口，及同時透過Fubon GO成功開立證券賬戶，並完成首宗港股買入交易，可獲高達400元現金獎賞。

富邦又指，Fubon GO將於6月25日至7月3日在K11 Art Mall舉行限定生日會，場內設有多個打卡位及遊戲設施，更有機會獲得特別版Fubon GO 一週年 x 「鏡仔」迎新禮物及場內限定神秘禮物。

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