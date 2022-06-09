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【營商復甦】電腦及資訊科技服務首季表現向好　方保僑：各行業科技轉型需求大

商業 18:28 2022/06/09

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2022年首季業務收益指數臨時數字發表，電腦及資訊科技服務類收益按年上升。（資料圖片）

政府統計處發表2022年首季業務收益指數的臨時數字，雖然約一半主要服務行業以價值計算的業務收益，均有不同程度跌幅。但少數仍有增長的服務界別，包括電腦及資訊科技服務類，業務收益按年上升12.7%。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，數字反映大環境對數碼轉型需求持續。

【智能家居】百佳「3智慧百家DigiLive」店中店　料年底增至18間

以2022年第一季與2021年第一季比較，按服務界別分析，電腦及資訊科技服務界別的業務收益按年上升12.7%。2022年第一季與2021年第四季比較，電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益則上升3.6%。在疫下仍算是比較好表現。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，電腦及資訊科技服務表現有上升，主要是2021年同季的基數相對處於低位，而整年以來業界經營者已懂得應對及轉型成功，舉如以往側重編寫企業程式，轉為提供遙距及電商方案等，捱過了最為困難的時期。

另一方面各行各業亦要運用科技協助轉型，如加入電商、電子支付系統、升級遙距工作系統等，加大有關服務需求，方保僑形容電腦及資訊科技服務業已進入復甦階段，留下的業者已可靈活應對新常態下的營商環境及需求，甚至在疫情下取得成功。

方保僑展望年內電腦及資訊科技服務業仍有發展空間，但受大環境因素影響，若國際航班情況改善、與內地重新通關等，加上第二期消費券推出會有較大助力，否則升幅會相對平穩。

【香港經濟】今年首季約一半服務業收益按年錄跌幅　餐飲業跌最多

記者:王浩賢

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