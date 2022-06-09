【環球加息】渣打CEO溫拓思：各國央行打擊通脹　將致經濟明年初出現較淺而短暫衰退

路透報道，渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思(Bill Winters)預計，在工資增長等結構性成本壓力的推動下，各國央行對通脹激增的打擊，將導致明年初出現「相對較淺而短暫（relatively shallow and short）」的衰退。

溫拓思昨在《路透》一個活動上表示，央行必須正視通脹問題，而與全球金融危機相比，一個由槓桿不足的消費者和企業支持的強大金融體系將有助於更快的復蘇，全球過去幾年經歷了大流行病和重大歐洲戰爭等兩次真實的壓力測試。

倘旅遊及消費活動限制放寬 料中港業務恢復良好增長

溫拓思出席另一場合時認為，渣打銀行繼續在中國增長，但速度較慢，因為疫情封鎖壓制了其擴張，然而他預計一旦對旅遊和消費活動的限制放寬，該行的中港業務將恢復「良好而穩固的增長」。

他又形容就業市場的競爭非常激烈，工資也在上升，而該行的員工人數接近2019年的水平，認為該行不需要進行具意義數字的人員裁減。

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