【業績｜電動車】蔚來首季收入按年增24%至99億人幣、符預期　料6月交付量重上萬輛

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【環球加息】渣打CEO溫拓思：各國央行打擊通脹 將致經濟明年初出現較淺而短暫衰退
蔚來 （09866） 公布，今年首季收入總額99.1億元（人民幣，下同），按年增長24.8%、按季微增0.3%，大致符合預期。 蔚來上季列帳虧損18.25億元，按年收窄63%、按季少16%。蔚來預期，第二季交付量為23,000至25,000輛，相當於按年增長5%至14.2%，但不及首季交付25,768輛電動車。
參考蔚來4、5月交付量數據，公司上兩個月分別交出5074輛、7024輛，最新指引相當於6月交付量可升至逾萬輛，介乎10,900輛至12,900輛。蔚來近月月均交付量未達萬輛，較小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 、哪吒、零跑等「新勢力」車企遜色。
蔚來發布業績後，美股盤前表現未有大變動，最新跌0.25%，暫報20.33美元。
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