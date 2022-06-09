【業績｜電動車】蔚來首季收入按年增24%符預期　料6月交付量重上萬輛、股價早段挫1.6%

▲ 【業績｜電動車】蔚來首季收入按年增24%至99億人幣、符預期 料今季交付量按季下跌

蔚來 （09866） 公布，今年首季收入總額99.1億元（人民幣，下同），按年增長24.8%、按季微增0.3%，大致符合預期。 蔚來上季列帳虧損18.25億元，按年收窄63%、按季少16%。蔚來預期，第二季交付量為23,000至25,000輛，相當於按年增長5%至14.2%，但不及首季交付25,768輛電動車。

參考蔚來4、5月交付量數據，公司上兩個月分別交出5074輛、7024輛，最新指引相當於6月交付量可升至逾萬輛，介乎10,900輛至12,900輛。蔚來近月月均交付量未達萬輛，較小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 、哪吒、零跑等「新勢力」車企遜色。

隨螞蟻、中證監降低市場對螞蟻重啟IPO的預期，中概股美股盤前表現明顯轉差，蔚來美股（美：NIO）盤前跌幅擴大至8%，小鵬汽車（美：XPEV）、理想汽車（美：LI）也跌逾半成。

截至晚上9時35分，蔚來美股跌1.5%，小鵬汽車及理想汽車美股早段分別挫4.2%及4%。

蔚來寄望ES7、ET5新車款交付 下半年交付量、毛利率回升

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，即使近期疫情令供應鏈波動及車輛交付面臨挑戰，但5月新增定單創歷史新高，而且中大型SUV「ES7」、房車「ET5」分別於8月、9月交付，令產品組合再擴闊，有信心下半年交付量快速攀升。

蔚來今年首季車輛毛利率18.1%，按年大減3.1百分點、按季也跌2.8百分點，集團整體毛利率則為14.6%，按年跌4.9百分點。



李斌表示，毛利率受累於電池、芯片等材料價格上漲壓力，第二季電池成本繼續顯著上漲，並於4月份達到高點，預告第二季毛利率承壓。隨蔚來調整價格和交付量增長，他預計毛利率從三季度開始反彈。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

相關文章：

【業績｜電動車】小鵬汽車料次季交付量最多跌一成遜預期、國策罕見助燃油車 港股跌9%

【業績｜電動車】理想汽車午後飆15% 首季收入增1.7倍、non-GAAP轉賺、料本季交付量和收入跌

【專訪】5大電動車新勢力集港 小鵬汽車顧宏地：新玩家市場窗口變窄、有錢不一定要任性