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紅磡必嘉坊‧曦匯上載樓書　開放式最細180呎起　特色戶平台大過單位逾一倍

股樓投資 17:56 2022/06/09

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由恒地發展的紅磡新盤必嘉坊第一階段Baker Circle One，今上載項目第一期「必嘉坊‧曦匯Baker Circle‧Dover」樓書，全盤最細單位由180平方呎起。

據樓書顯示，必嘉坊‧曦匯Baker Circle‧Dover合共提共324伙，實用面積由180至569平方呎，間隔由開放式至三房。項目設3部升降機，標準樓層每層設15伙單位

必嘉坊‧曦匯Baker Circle‧Dover平面圖

    點擊圖片放大
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全盤最細單位見於項目5樓C、D及E室，為平台特色戶，實用面積皆為180平方呎，間放式間隔，外連33平方呎平台。另外，平台最大的特色單位則位於5樓J室，單位實用面積232平方呎，外連614平方呎平台，足足比單位面積大約165%。至於標準單位分布於項目6樓至12樓、15樓至23樓及25樓至28樓，最細標準單位見於各層C、D及E室，實用面積為202平方呎，外連22平方呎露台。

必嘉坊‧曦匯Baker Circle‧Dover最快本月內推出銷售，項目預計關鍵日期為2024年3月底。資料顯示，必嘉坊整個發展項目共有9座，提供約2,800伙，項目地契年期長達999年，並設有住客會所、商場及約1公里商業步行街。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 恒基 必嘉坊 紅磡

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