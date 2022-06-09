美國佛州10歲女童護母 開槍撃斃與母爭執對象

美國近期頻繁發生槍撃案，佛羅里達州一名10歲女童早前因目睹母親與他人發生肢體衝突，突然從母親背囊取出一把槍將對方撃斃。當地警方表示，女童被控二級謀殺，女童母親亦被捕。

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佛州奧蘭多（Orlando）警方周三（8日）發表聲明，指一名10歲女童涉於上月30日開槍殺死一名41歲婦女，女童周二（7日）被捕及被控二級謀殺罪。

死者Lashun Denise Rodgers的男友作供，指案發當日為陣亡將士紀念日，他與女友、女童、女童31歲母親Lakrisha Isaac在公寓內燒烤。Isaac與Rodgers就過去恩怨發生爭執， Isaac先挑釁Rodgers並打她，於是Rodgers動手還擊。

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兩名女子發生肢體衝突，Rodgers男友就從旁勸阻並準備拉走Rodgers。但女童突然從母親背囊取得一把槍，向Rodgers的頭部開了兩槍。

Rodgers男友憶述女童當時手握槍大叫：「佢唔應該打我媽媽。」（She shouldn't have hit my momma.）然後Isaac從女兒手上取槍並指住他的胸口，趁機帶女兒逃離公寓。

警方接報後當場拘捕Isaac，她被控過失殺人罪、疏忽照顧兒童罪、促成未成年人犯罪及槍械暴力傷人罪。

負責此案的佛州檢察官Monique Worrell表示，這是她22年職業生涯中見過最悲慘的一宗案，也是難以想像的悲劇。

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責任編輯:郭麗明