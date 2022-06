文翠珊吸金力驚人 演講5個鐘穩袋107萬酬勞

英國前首相文翠珊離開唐寧街首相府後吸金力強,3年間到各地演講賺取超過210萬英鎊的酬勞。英媒透露文翠珊早前赴丹麥演講5個鐘,就已經穩袋10.9萬英鎊(約107萬港元)的豐厚酬勞。

根據英國國會議員的利益申報紀錄,文翠珊(Theresa May)上月收到一筆赴哥本哈根的丹麥大律師及事務律師公會演講的酬勞。文翠珊當日演講5小時獲得的收入為10.9萬英鎊。

根據文翠珊的申報紀錄,摩根大通(JP Morgan)於2020年4月就兩場取消的演講活動向她提前支付約16萬英鎊(約157萬港元)。文翠珊其後分別於去年3月及11月找數,進行兩次演講。

文翠珊去年應邀於美國基金會Cuyahoga Community College Foundation發表視像演講,4小時已穩袋超過4.6萬英鎊(約46萬港元)。

連同上述多筆收入計算在内,文翠珊卸任首相後的3年内透過多場演講活動,已經賺取超過210萬英鎊(約2,063萬港元)的收入。

不過並非所有人都欣賞文翠珊的演講。英國名嘴摩根(Piers Morgan)曾爆料指,他曾向美國前總統特朗普(Donald Trump)透露,文翠珊每場演講收入超過10萬英鎊。

而當時特朗普就忍不住大笑,並回答道:「你係咪講笑咋?我寧願畀10萬英鎊唔聽佢講嘢!」(Are you kidding me? I’d pay £100,000 not to hear her talk!)

責任編輯:鄭錦玲