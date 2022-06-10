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文翠珊吸金力驚人 演講5個鐘穩袋107萬酬勞

環球社會熱點 09:05 2022/06/10

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英國前首相文翠珊離開唐寧街首相府後吸金力強，3年間到各地演講賺取超過210萬英鎊的酬勞。英媒透露文翠珊早前赴丹麥演講5個鐘，就已經穩袋10.9萬英鎊（約107萬港元）的豐厚酬勞。

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根據英國國會議員的利益申報紀錄，文翠珊（Theresa May）上月收到一筆赴哥本哈根的丹麥大律師及事務律師公會演講的酬勞。文翠珊當日演講5小時獲得的收入為10.9萬英鎊。

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根據文翠珊的申報紀錄，摩根大通（JP Morgan）於2020年4月就兩場取消的演講活動向她提前支付約16萬英鎊（約157萬港元）。文翠珊其後分別於去年3月及11月找數，進行兩次演講。

文翠珊去年應邀於美國基金會Cuyahoga Community College Foundation發表視像演講，4小時已穩袋超過4.6萬英鎊（約46萬港元）。

連同上述多筆收入計算在内，文翠珊卸任首相後的3年内透過多場演講活動，已經賺取超過210萬英鎊（約2,063萬港元）的收入。

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不過並非所有人都欣賞文翠珊的演講。英國名嘴摩根（Piers Morgan）曾爆料指，他曾向美國前總統特朗普（Donald Trump）透露，文翠珊每場演講收入超過10萬英鎊。

而當時特朗普就忍不住大笑，並回答道：「你係咪講笑咋？我寧願畀10萬英鎊唔聽佢講嘢！」（Are you kidding me? I’d pay £100,000 not to hear her talk!）

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責任編輯：鄭錦玲

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