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【日圓滙價】金磚四國之父奧尼爾：若日圓跌見150　或出現規模像97年亞洲金融風暴般的金融危機

宏觀解讀 17:49 2022/06/09

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【日圓滙價】金磚四國之父奧尼爾：若日圓跌見150　或出現規模像97年亞洲金融風暴般的金融危機

日圓持續向下，「金磚四國」之父、高盛前首席經濟師奧尼爾（Jim O'Neill）認為，若美元兌日圓升至150，或會出現規模像1997年亞洲金融風暴般的金融危機。日圓今年來已貶值14%，周四進一步跌見134.56日圓，為2002年4月以來低位，主要因美日息差擴闊預期引發。

每百日圓兌港元跌穿5.9算　IMF：日圓大跌反映基本面【下一頁】

奧尼爾指，若日圓出現如此巨大幅度的貶值，中國或會視之為不公平的競爭優勢，從而促使中國干預滙率，以保護其本身已疲弱的經濟免受衝擊，情況就像亞洲金融風暴時相似。奧尼爾表示，若日本央行堅持控制其孳息曲線，同時美債息持續上揚，這種趨勢及結果或會為中國帶來真正的問題，因此他預期日本不會堅持控制孳息曲線。

日本iPhone售價變相急跌【下一頁】

97金融風暴期間，美國日本等國家要求中國不要將人民幣貶值，當時中國維持人民幣滙率穩定，並為亞洲貨幣貶值劃下底線。奧尼爾指，現時中國在亞洲區的影響力更大，相信中國可在區內發揮「拯救」作用。

在岸人民幣4月貶值逾4%，5月再貶值近1%。奧尼爾稱，人民幣下跌反映中國的清零政策，幾乎就像政策促使的貶值。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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