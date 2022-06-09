  • 27°C
香港時間 : 2022609日 (四) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬保險】OneDegree推家居保險　將「家庭」定義涵蓋同居及同性伴侶

Hot Talk 17:46 2022/06/09

分享：

分享：

OneDegree推家居保險，將「家庭」定義涵蓋同居及同性伴侶。

OneDegree宣佈推出家居保險，並將家居保險內「家庭」的定義涵蓋同居及同性伴侶，即無論是同性或異性戀同居人士，只要同住時間最少12 個月均可受到保障。由6月9日至7月10日，新客戶凡成功投保OneDegree家居保險，可享首年7折優惠。

OneDegree在推出家居保險前曾經進行市場調研，留意到消費者在選擇家居保險時特別注重第三者責任保障，此外，他們認為每年只需花費數百元購買家居保險，即能為貴重的物業提供大額保障，認為是物有所值。

OneDegree指，其家居保險每月平均只需低於100元，即可獲得高達1500萬元的第三者責任保。另外，家居保險所包涵的家電維修保障無須附加保費，已可保障客戶的家庭電器維修費用。更特設寵物主人第三者責任保障，為客戶承擔由毛孩意外損害第三者人身或財物的賠償。該保險又為客戶分擔由停課引起的特定損失，並提供因在家發生意外而導致的住院開支。此外，亦會承包商在客戶家中進行工程時，所造成的家居財物意外損失。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

相關文章:

【虛擬保險】OneDegree：寵物保險保額收入截至4月初按年大升3倍　近半主人選擇保額最高的計劃

【虛擬保險】OneDegree首季銷售季度增長39%　計劃今年將團隊拓展至300人

 

開啟hket App，閱讀全文
虛擬保險 著數優惠 家居保險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪1211】比亞迪高層稱將向Tesla提供電池、上調A股回購價上限　王傳福：電動車市場快魚吃慢魚
【比亞迪1211】比亞迪高層稱將向Tesla提供電池、上調A股回購價上限　王傳福：電動車市場快魚吃慢魚
【美股期貨】道指期貨跌19點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌19點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌145點、又失二萬二　阿里巴巴逆市升逾2%　美團小米跌3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌145點、又失二萬二　阿里巴巴逆市升逾2%　美團小米跌3%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴9988股價升逾一成　近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
【阿里巴巴股價】阿里巴巴9988股價升逾一成　近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
【恒指夜期+北水】夜期再升133點　阿里美股急升　中概股曾越8000點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期再升133點　阿里美股急升　中概股曾越8000點（不斷更新）
阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知
阿里巴巴9988股價飆升追唔追？上望目標話你知
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款