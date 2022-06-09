【虛擬保險】OneDegree推家居保險　將「家庭」定義涵蓋同居及同性伴侶

▲ OneDegree推家居保險，將「家庭」定義涵蓋同居及同性伴侶。

OneDegree宣佈推出家居保險，並將家居保險內「家庭」的定義涵蓋同居及同性伴侶，即無論是同性或異性戀同居人士，只要同住時間最少12 個月均可受到保障。由6月9日至7月10日，新客戶凡成功投保OneDegree家居保險，可享首年7折優惠。

OneDegree在推出家居保險前曾經進行市場調研，留意到消費者在選擇家居保險時特別注重第三者責任保障，此外，他們認為每年只需花費數百元購買家居保險，即能為貴重的物業提供大額保障，認為是物有所值。

OneDegree指，其家居保險每月平均只需低於100元，即可獲得高達1500萬元的第三者責任保。另外，家居保險所包涵的家電維修保障無須附加保費，已可保障客戶的家庭電器維修費用。更特設寵物主人第三者責任保障，為客戶承擔由毛孩意外損害第三者人身或財物的賠償。該保險又為客戶分擔由停課引起的特定損失，並提供因在家發生意外而導致的住院開支。此外，亦會承包商在客戶家中進行工程時，所造成的家居財物意外損失。

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