意大利女人瑞成功續領駕照 唔依賴阿仔去兜風更自由

意大利一名女人瑞近日成功續領駕照，成意大利近年第3名具駕駛資格的百歲長者。該名女人瑞表示續領駕照令她感覺更自由，不用依賴兒子亦能自行外出兜風。她同時透露自己視力良好，無需佩戴眼鏡的情況下也能夠讀報紙。

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意大利北部省份Vicenza居民烏德爾佐（Candida Uderzo）成功通過視力測試，以百歲之齡續領駕照。她接受當地傳媒採訪表示，自己喜歡獨立自主的人生，成功續領駕照可減少其兒子的壓力，讓她能單獨外出兜風。

烏德爾佐坦言，續領駕照令她感覺十分開心及更加自由，同時亦對自己的健康狀況感到幸運。她透露自己即使年紀大也無需長期食藥，只是偶爾吃一些安眠藥。她的視力亦十分良好，不戴眼鏡都可以讀報紙。

她退休後就加入一個散步小組，每周日上午6時就會出發步行，多年來從未缺席。

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據報意大利是最多百歲老人的歐洲國家，且人瑞數目預料在未來將繼續增加。意大利國家統計局Istat今年5月初公布數據顯示，現有逾2.04萬名百歲老人正居住在當地，較2019年的逾1.4萬有所增加。

當地政府規定80歲以上長者，每隔兩年就需更換駕照，續牌時需提供醫生證明，確保其身體及精神健康皆達要求。

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責任編輯：李俊儀