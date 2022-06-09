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【MPF】積金局劉麥嘉軒：配合取消強積金對沖實施　積金易已設立功能讓僱主處理相關工作

宏觀解讀 17:20 2022/06/09

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積金局主席劉麥嘉軒表示，配合取消強積金對沖實施，積金易已設立功能讓僱主處理相關工作。

立法會通過取消以強積金抵銷長期服務金和遣散費的安排，積金局表示歡迎。積金局主席劉麥嘉軒表示，配合取消強積金「對沖」的實施，積金局已在構建中的積金易平台上設立支援專項儲蓄戶口計劃相關功能，讓勞工處為僱主開設專項儲蓄戶口，以處理與取消「對沖」相關的工作。

劉麥嘉軒續指，積金局一直與勞福局和勞工處在構建積金易平台的過程中緊密合作。積金局、積金易平台公司和平台項目承辦商正盡力全速構建積金易平台，目標是於2023年第二季開始分批轉移強積金帳戶資料，並預期平台最早將於2025年全面運作。

宏利副總裁兼香港及澳門退休業務部主管吳清發表示，取消對沖安排適用於強積金計劃及職業退休計劃，標誌著香港在加強就業人口的退休保障方面向前邁進一大步。宏利期望強積金制度在未來數年取得進一步發展，包括落實取消對沖安排以及實施「積金易」平台。

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