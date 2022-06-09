【證監監管】法庭頒令馬勝金融集團向投資者支付款項　以「月回報最多8厘」吸客

▲ 【證監監管】法庭頒令馬勝金融集團向投資者支付款項

證監會公布，先前根據《證券及期貨條例》第213條提起法律程序後，原訟法庭最新飭令馬勝金融集團（馬勝集團）及馬勝金融就它們操作的投資計劃向投資者支付款項。

證監會指出，馬勝集團及馬勝金融自2013年以來，曾招攬超過260名投資者投資了逾1.7億元於多個投資計劃，聲稱每月可提供3%至8%回報。投資者最初能夠就其投資收取每月回報，但他們自2015年7月起再沒有收到每月回報，而馬勝集團／馬勝金融則告知他們，其投資已被轉換為一家公司的股份，而該等股份在證監會看來是沒有價值的。

證監會2015年11月取得臨時強制令，凍結馬勝集團在香港的一家持牌金錢服務經營者的帳戶內持有合共約2,350萬元的款項。法庭委任了管理人接管和管理被凍結的款項以及按比例把款項支付予受影響的投資者。

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