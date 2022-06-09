▲ 【5G】和記電訊月底啟用700MHz 頻譜、加強離島鄉郊5G接收 夥百佳推88元5G寬頻月費

和記電訊 （00215） 旗下3香港去年投得700MHz頻帶共20MHz的頻譜使用，最新預告可於本月30日啟用相關700MHz頻帶的5G服務，為首家使用該頻帶的營辦商。

古星輝表示700MHz在5G頻帶中屬低頻帶頻段，預計可加強相距基站較偏和室內接收能力，和記電訊希望用戶在海上或居住偏遠地區能有多個選擇，加強訊號接收強度。和記電訊表示，首階段會在元朗、上水、大埔、粉嶺使用700MHz頻譜，並在年內擴大至中半山及九龍塘等地。

夥百佳推「店中店」 189元5G月費數據量增50%至90GB

和記電訊也公布，聯同同屬長和 （00001） 旗下百佳50周年，合作推出「3｜智慧百家店中店」 ，現設9間分店，最小面積為80呎於百佳門市內，並推出88元任用5G寬頻連5G Wi-Fi 6路由器優惠。另外公司推出189元90GB 5G SIM月費計劃，較原有同價計劃多出50%數據量，並可免數據任用Netflix、YouTube及 Instagram 等共12大影片及社交App。

即日起至8月16日，於全線百佳超級市場購買33元SoSIM儲值卡，除原有50GB本地流動數據，會額外加送4大影片應用程式（hmvod、MyTV Super、Apple TV

及Netflix）任用數據30天及最多40元電子優惠券。

和記電訊香港行政總裁古星輝表示，88元價錢定位非常公道，前設顧及公屋和居屋戶定位在和記電訊門市優惠，但今次推廣策略在店中店則無住址限制，店中店設20至30款智慧家居貨品及和記電訊員工協助服務。

相關文章：

【百佳超市】百佳50周年推影片《PARK住阿正去返工》 拆解「棄嬰」、「開飯」等超市迷思

【信用卡優惠】滙豐與易賞錢合作 每月3日百佳屈臣氏消費可獲92折優惠