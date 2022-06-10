【螞蟻IPO】螞蟻集團中證監齊聲否認重啟IPO計劃　阿里巴巴低開倒升逾3%

▲ 【螞蟻IPO】中證監：沒有評估螞蟻集團重啟上市、支持合資格平台企業境內外上市 阿里巴巴美股盤前再轉跌

阿里巴巴 （09988） 、馬雲旗下螞蟻集團IPO於2020年11月上市前夕遭煞停，自此阿里巴巴股價一蹶不振，但隨內地近月發聲緩和監管壓力，有外電報道，內地金融監管部門已就恢復螞蟻IPO展開初步討論，令螞蟻IPO有望重啟。消息傳出後，中證監、螞蟻集團先後否認重啟IPO工作。

阿里巴巴今日開市跌3.3%，報107.6元，其後走勢反覆向上，最新升逾3%，高見116元，成交47億元。

中證監在官網聲明，中證監沒有這方面評估和研究工作，但補充支持符合條件的平台企業在境內外上市。

螞蟻集團發公告指，螞蟻集團正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動IPO的計劃。

不過，路透其後再引述兩名匿名消息人士指，中央已對螞蟻重啟IPO開出「初步綠燈」，甚至最快下月會重新遞交上市申請。

螞蟻重啟IPO消息 觸發阿里巴巴盤前「過山車」

受螞蟻集團IPO消息刺激，阿里巴巴美股（美：BABA）盤前一度由跌轉升半成，高見125.11美元。不過，中證監、螞蟻聲明後，阿里巴巴盤前股價再次轉跌，阿里巴巴美股最後跌8.1%，報109.9美元。以昨日美股收市價計，阿里巴巴從5月低位78.01美元至今累計反彈已達40.8%。

彭博引述消息指，中證監已籌組一個團隊來評估螞蟻出售股票計劃，當局已接近向螞蟻發出期待已久的金融控股公司牌照，意味這家消費金融巨頭將會面對類似銀行業的監管，從而為螞蟻IPO重啟掃清最後障礙。阿里巴巴股價近日回勇，半個月累升4成。

雖然螞蟻IPO上市的時間表及獲得上市許可的時間仍未確定，但螞蟻IPO有進展，已有助重啟投資者信心，令市場相信中國監管私營企業最嚴厲的時間已經過去。事實上，自監管部門準備結束對滴滴（美：DIDI）的調查消息傳出後，近日中資科技股已見反彈。

螞蟻集團於2020年曾計劃赴港上市，集資350億美元，但上市前夕突然煞停，當時震驚市場。

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