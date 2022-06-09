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【螞蟻IPO】螞蟻集團、中證監齊聲否認重啟IPO計劃　阿里巴巴美股盤前轉跌

新股IPO 20:01 2022/06/09

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【螞蟻IPO】中證監：沒有評估螞蟻集團重啟上市、支持合資格平台企業境內外上市　阿里巴巴美股盤前再轉跌

阿里巴巴 （09988） 、馬雲旗下螞蟻集團IPO於2020年11月上市前夕遭煞停，自此阿里巴巴股價一蹶不振，但隨內地近月發聲緩和監管壓力，有外電報道，內地金融監管部門已就恢復螞蟻IPO展開初步討論，令螞蟻IPO有望重啟。不過，中證監在官網聲明，中證監沒有這方面評估和研究工作，但補充支持符合條件的平台企業在境內外上市。

螞蟻集團發公告指，螞蟻集團正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動IPO的計劃。

受螞蟻集團IPO消息刺激，阿里巴巴美股（美：BABA）盤前一度由跌轉升，至下午6時15分，暫報125.11美元、升4.6%。不過，阿里巴巴股價其後再次轉跌，現報114.3美元，跌4.5%。

以昨日收市價計，阿里巴巴從5月底至今累計升幅已達45%，遠遠跑贏大市。

彭博引述消息指，中證監已籌組一個團隊來評估螞蟻出售股票計劃，當局已接近向螞蟻發出期待已久的金融控股公司牌照，意味這家消費金融巨頭將會面對類似銀行業的監管，從而為螞蟻IPO重啟掃清最後障礙。阿里巴巴股價近日回勇，半個月累升4成。

史美倫加入螞蟻集團董事局【下一頁】

雖然螞蟻IPO上市的時間表及獲得上市許可的時間仍未確定，但螞蟻IPO有進展，已有助重啟投資者信心，令市場相信中國監管私營企業最嚴厲的時間已經過去。事實上，自監管部門準備結束對滴滴（美：DIDI）的調查消息傳出後，近日中資科技股已見反彈。

螞蟻集團於2020年曾計劃赴港上市，集資350億美元，但上市前夕突然煞停，當時震驚市場。

相關文章：【金融科技】螞蟻集團夥中大推金融科技普惠計劃　以培養更多科技人才

相關文章：【蟻螞集團】螞蟻集團3月首次分紅逾百億　阿里巴巴財報披露獲派39億人幣

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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港股 螞蟻集團（06688） 馬雲 美股 阿里巴巴 IPO 阿里巴巴－SW（09988）

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