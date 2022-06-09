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【螞蟻IPO】彭博：內地金融監管部門已就恢復螞蟻IPO展開初步討論　阿里巴巴美股盤前彈4%

新股IPO 17:09 2022/06/09

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【螞蟻IPO】彭博：內地金融監管部門已就恢復螞蟻IPO展開初步討論　阿里巴巴美股盤前跌轉升

阿里巴巴 （09988） 馬雲旗下螞蟻集團IPO於2020年11月上市前夕遭煞停，自此阿里巴巴股價一蹶不振，但隨內地監管重置壓力逐步放寬，外電報道，內地金融監管部門已就恢復螞蟻IPO展開初步討論，意味螞蟻IPO有望重啟。受消息刺激，阿里巴巴美股（美：BABA）盤前跌轉升，升逾4%。

阿里巴巴股價早前升逾一成【下一頁】

彭博引述消息指，中證監已籌組一個團隊來評估螞蟻出售股票計劃，當局已接近向螞蟻發出期待已久的IPO許可證，意味將為螞蟻IPO掃清道路，而當局對螞蟻的監管將會與內銀監管相近似。阿里巴巴股價近日回勇，半個月累升4成。

史美倫加入螞蟻集團董事局【下一頁】

雖然螞蟻IPO上市的時間表及獲得上市許可的時間仍未確定，但螞蟻IPO有進展，已有助重啟投資者信心，令市場相信中國監管私營企業最嚴厲的時間已經過去。事實上，自監管部門準備結束對滴滴（美：DIDI）的調查消息傳出後，近日中資科技股已見反彈。

螞蟻集團於2020年曾計劃赴港上市，集資350億美元，但上市前夕突然煞停，當時震驚市場。

相關文章：【金融科技】螞蟻集團夥中大推金融科技普惠計劃　以培養更多科技人才

相關文章：【蟻螞集團】螞蟻集團3月首次分紅逾百億　阿里巴巴財報披露獲派39億人幣

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港股 螞蟻集團（06688） 馬雲 美股 阿里巴巴 IPO 阿里巴巴－SW（09988）

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