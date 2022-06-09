【螞蟻IPO】內地金融監管部門據報初步討論恢復螞蟻IPO　阿里巴巴美股盤前彈半成、半月累彈4成

▲ 【螞蟻IPO】彭博：內地金融監管部門已就恢復螞蟻IPO展開初步討論 阿里巴巴美股盤前跌轉升

阿里巴巴 （09988） 馬雲旗下螞蟻集團IPO於2020年11月上市前夕遭煞停，自此阿里巴巴股價一蹶不振，但隨內地監管重置壓力逐步放寬，外電報道，內地金融監管部門已就恢復螞蟻IPO展開初步討論，意味螞蟻IPO有望重啟。受消息刺激，阿里巴巴美股（美：BABA）盤前跌轉升，至下午6時15分，暫報125.11美元、升4.6%。

以盤前股價計，阿里巴巴近兩星期股價累彈逾5成，以昨日收市價計累計升幅也達45%。

彭博引述消息指，中證監已籌組一個團隊來評估螞蟻出售股票計劃，當局已接近向螞蟻發出期待已久的金融控股公司牌照，意味這家消費金融巨頭將會面對類似銀行業的監管，從而為螞蟻IPO重啟掃清最後障礙。阿里巴巴股價近日回勇，半個月累升4成。

雖然螞蟻IPO上市的時間表及獲得上市許可的時間仍未確定，但螞蟻IPO有進展，已有助重啟投資者信心，令市場相信中國監管私營企業最嚴厲的時間已經過去。事實上，自監管部門準備結束對滴滴（美：DIDI）的調查消息傳出後，近日中資科技股已見反彈。

螞蟻集團於2020年曾計劃赴港上市，集資350億美元，但上市前夕突然煞停，當時震驚市場。

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