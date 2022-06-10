【業績︱珠寶股】周大福走高3%　全年度多賺11%末期息28仙、鄭志恒及鄭志雯出任副主席

▲ 周大福全年度多賺11%末期息28仙 內地過去兩個月同店銷售跌28%

周大福 （01929） 收市後公布，截至3月底止全年，純利按年升11.4%至67.12億元，末期息增加16.7%至0.28元，全年派息0.5元，按年升25%，全年派息率為74.5%。周大福表示，對內地市場的中長期發展樂觀，香港業務則估計仍需要一段時間才達至正常化，未來零售點發展將取決於個別店舖的零售表現及租賃情況。

另外，周大福表示，計劃回購不超過於股東週年大會通過決議案當日已發行股份總數總面值10%的公司股份。

周大福現升3.2%，報14.16元。

4月至5月零售值按年跌13%

周大福公布，今年4月起至5月底止，集團零售值按年跌13%，內地跌12.8%，港澳及其他市場則跌14.2%。期內，內地同店銷售按年跌28.2%，銷量跌29.5%，港澳的同店銷售及銷量則跌5.9%及7.6%。

按產品劃分，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾方面，內地及港澳分別跌24.5%及17.3%，至於黃金首飾及產品，於內地及港澳則跌25.1%及0.3%。

全年度營業額大增41%

受惠強勁的黃金首飾及產品需求，及內地的零售網絡擴張，全年營業額增加41%至989.4億元。不過，經調整後的毛利率下跌480個點子至23.4%，主因批發業務以及黃金珠寶及產品的銷售佔比上升。

內地全年同店銷售錄得11.1%的增長，香港雖然自2月起受疫情肆虐，但其同店銷售仍上升7%，而澳門的同店銷售則反彈96.9%，主因旅客消費復甦及本地消費穩定。

截至3月底止，零售網絡淨增加1,311個至5,902個零售點。集團認為，三線及以下的城市和鄉鎮擁有龐大的開店潛力。集團於期內整合香港的零售網絡，淨關閉6個零售點；而在馬來西亞及新加坡等其他本地零售增長潛力較高的地區，則淨開設5個零售點。

鄭志恒及鄭志雯委任為董事會副主席

另外，周大福宣布，執行董事鄭志恒及鄭志雯獲委任為董事會副主席，6月9日起生效。董事會稱，他們將會更投入參與集團的策略方針及改革項目以鞏固集團未來的持續發展。

同時，獨立非執行董事馮國經決定不會尋求重選連任，將會在股東週年大會結束後自董事會退任。

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