3英國下月提高儲值卡收費 通話費飆升250%

英國通脹持續飆升，民眾面對沉重生活開支。英國四大電訊商之一的3英國（Three UK）宣布上調儲值卡「pay-as-you-go」（PAYG）部分現有用戶收費，7月中起每分鐘通話費用將提高250%，流動數據費用亦增加一倍，恐令作為儲值卡主要用家的長者及低收入家庭生活百上加斤。

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3英國發表聲明宣布提高儲值卡「pay-as-you-go」收費，未購買每月數據組合的現有用戶自7月12日起，每分鐘通話費用將由10便士（約1港元）增至35便士（約3.4港元），加幅多達250%。

此外，傳送短訊成本將增加50%至15便士（1.5港元）、每MB數據費用提高一倍至10便士，屬一年半以內第二次加價，而通話費較去年2月時飆升10倍。

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3英國表示與其他電訊商一樣，會定期審視及修改定價，強調新收費在市場仍具競爭力。3英國拒絕透露受影響PAYG客戶數量，僅鼓勵按量收費的用戶購買每月最少10英鎊（約100港元）的數據組合。

這些數據組合會提供無限通話分鐘及短訊，數據收費也相對較低。不過無限通話分鐘及短訊僅維持一個月有效，用戶需定期儲值購買數據組合。

英國通訊管理局（Office of Communications， Ofcom）最新研究發現，有14%民眾仍使用儲值卡，大部分為長者，65歲至74歲人士當中有23%人使用儲值卡，而75歲以上群體當中的使用率更達34%。研究亦指，多達22%低收入家庭使用儲值卡，比例遠高於只有使用率為8%的中產家庭群體。

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責任編輯：郭麗明