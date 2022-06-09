【Apple】蘋果首部電腦於eBay拍賣 1976年生產極罕有 料成交價達50萬美元

最近一部非常罕有的 Apple-1 電腦被放在 eBay 拍賣，預計成交價估計高達 50 萬美元（約 392.3 萬港元）。Apple-1電腦是在四十多年前蘋果公司剛創辦時，由蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）和喬布斯（Steve Jobs），一同在家的車庫以人手裝嵌而成。這部罕有 Apple-1 的賣家為 The AAPL Collection的創始人Jimmy Grewal（按此觀看）。

蘋果首部電腦於eBay拍賣：

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在 1976 年推出的 Apple-1 除了是 Apple 首款電腦，更只生產了 200 部，現時還剩下的不多，當中還能夠運作的就更少。現拍賣的 Apple-1 電腦預計以高價成交，因為它經過專業修復和能夠正常運作，上面更有 Wozniak 的親筆簽名。

賣家Jimmy Grewal是一名狂熱的 Apple 收藏家，擁有世界上最多舊式的蘋果電腦和配件珍藏品。The AAPL Collection的總部位於迪拜，總部內收藏了多項蘋果公司成立最初30年所推出的產品，當中有不少稀有的產品。

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根據物品描述，拍賣的 Apple-1 又名 Sclumberger 2，因為這是油公司 Sclumberger Overseas 於 1977 年訂購的，相信是在 1976 年底或 1977 年初，最後一批在 Jobs 車庫組裝，屬於第二批生產的 Apple-1 電腦。Apple-1 由一塊巴西胡桃木托底，上面人手焊接的零件大部份屬於原裝，當年發售時就沒有任何外殼，而簽名則是 Wozniak 在 2021 年後加簽上的。

除了 Apple-1 本身，整個拍賣項目還包括搭配使用的 Sanyo 顯示器、Panasonic 卡式機、Apple-1 介面卡式帶和 Cherry 鍵盤。成功投得的買家還會獲得一份影印的 Apple-1 說明書和數本有 Jobs 文章的雜誌。拍賣會在 6 月 12 日結束，去年 11 月另一部類似的 Apple-1 拍賣，成交價為 50 萬美元。

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責任編輯：龍紀瑩