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【香港經濟】金管局余偉文據報已邀請逾百家金融機構於11月初訪港舉行兩天投資峯會　「竭盡所能處理出行安排」

股市 16:43 2022/06/09

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【香港經濟】金管局余偉文據報已邀請逾百家金融機構於11月初訪港舉行兩天投資峯會　「竭盡所能處理出行安排」

早前有消息指，金管局已向國際金融機構發出邀請，邀請派員11月訪港出席「國際投資峰會」，並認為香港正謀在封關兩年後重啟國際業務往來。有本報傳媒報道，金管局總裁余偉文已邀請HSBC滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、花旗、貝萊德、摩根大通等逾百家金融機構，於11月1及2日來臨本港舉行金融會議。

金管局據報籌備11月舉行「國際投資峰會」【下一頁】

報道指，是次金融會議將分2日，第一日為閉門會議，名為「國際金融領袖投資峯會」，第二日則是於四季酒店舉行的「國際投資峰會」，可供公眾參與。

若成事，將於自2020年疫情爆發以來，本港舉辦的最大型現場金融會議，雲集最多的金融專員。

未有保證可以免除隔離規定

不過，本港現時仍實施7日酒店隔離政策，成為出席者最大的關注點。據余偉文發出的邀請函指，金管局會竭盡所能去處理所有金融機構高層的出行安排，但未有保證可以免除隔離規定。

滙豐CEO早前來港隔離7天【下一頁】

事實上，港府容許部分金融機構高層無須隔離到訪香港，但相關高層必須向監管機構提交詳細行程，實際使用有關豁免的人員並不多。不過本港有關金融業以及上市公司合資格人士豁免強制檢疫安排，已於去年11月12日取消。

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