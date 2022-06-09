【理財智慧】欠咭數會被入稟？ 一文了解咭數中伏位

今日有消息指出，最近有名人因為拖欠卡數被銀行入稟，向她追討欠款及逾期費用。拖欠銀行卡數或破產被入稟其實每日在法庭都發生，甚至如果因為拖欠罰單也會被告上法庭，只是今次被告是相對「出名」才引起社會的關注，本文便會略作幾個「咭數伏位」。

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被追咭數

相信有不少讀者都可能因為不同原因而忘記支付信用咭費用，如果只是拖欠1-2期信用咭公司都只會出信要求欠款人盡快歸還費用。如果讀者不幸拖欠咭數，一般的做法都是立即繳費和打給信用咭公司要求豁免罰款，有部分的熱線已新增「豁免年費和逾期支付」的選項，如果不是「慣犯」的話，一般都會免除。但如果讀者多次拖欠信用咭費用，會影響個人信貸，對於日後買車/買樓申請貸款時可能有影響。

最易中伏位一： 電子帳單

基於環保原因，大部分的銀行都已經採用電子帳單方式，如果需要列印帳單，每季需要支付額外費用。因此不少人都會改用電子帳單。一般信用咭公司每月都會寄短信或電郵提醒讀者交卡數；怕忘記的話，讀者也可以在日曆每月設定一個繳款日，提醒自己交款，即使身處海外收不到短信息，起碼會有提醒。

最易中伏位二：年費

在申請信用咭時候，可以要求每月自動轉賬，以避免逾期交費的情況出現。即使利用自動轉賬繳費，都要每月留意帳單。因為大部分的非虛擬銀行信用咭都會有年費，多數首年先豁免，但之後便會徵收，如果稍一不慎，便會被徵收幾千元年費。如果讀者在月結單收到年費徵收，便需要致電銀行要求取消收費。

最易中伏位三：分期與min pay

現時不少銀行都提供分期付款，而且操作簡單，只需透過網上理財便可以申請，但要留意利息支出，一般短年期利率較低、長年期利率較高。每次收到帳單，都有一個叫「最低還款額」但如果只支付min pay 實際本金會以「極高息」滾存（高達30幾%）、影響信貸評級等。

點解入稟

如果欠款HK$75,000 或以下，可以入稟小額錢債審裁處、HK$75,000-1,000,000為區域法院、再上便是高等法院，三者的分別是小額錢債審裁處可以自己答辯、區域法院可以自己或律師答辯、高等法院只能大律師代為答辯，因此訟費也會有所不同。因為銀行在案件上是「Sure win」(因為只需提供欠款記錄、要求還款的律師信)，被告也需要支付對方訟費。

可能有人認為為什麼銀行不直接從戶口取錢? 因為即使被告在銀行戶口有錢，他們也無權直接從戶口取錢，因為戶口的錢只有戶口持有人簽署才可以取出。但銀行在勝訴後，銀行可以手持法庭判決向法庭申請從被告銀行取錢，如果被告的銀行內未有足夠金額，銀行便會對被告申請破產令，因此銀行需要入稟以保障銀行利益。

最後，咭數與按揭不同，因為沒有抵押品，只有信貸評級，因此他們不可以因為拖欠而將抵押品拍賣或出售，只能透過入稟解決事件。

最後緊記要按時登入銀行戶口支付信用咭費用，可能有不少讀者因為當日的「迎新優惠」而申請多張信用咭，讀者可以考慮撤銷不常用的信用咭，只保留1-2張較常用的信用咭。同時，讀者可以考慮一些免年費的信用咭，起碼不用擔心「被徵收年費」。

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撰文 : 陳佳恩