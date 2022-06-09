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【智能家居】百佳「3智慧百家DigiLive」店中店　料年底增至18間

商業 18:15 2022/06/09

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3香港早於今年初進駐百佳門市，開設「3 智慧百家DigiLive」店中店。（譚以諾攝）

港人的日常生活離不開超級市場，百佳適逢50周年，與多間企業合作，推出新優惠。百佳今（9日）宣布，將於早前夥拍3香港在9間百佳門市設立的「3智慧百家DigiLive」店中店，推出多項寛頻和智慧家居用品優惠。香港百佳超級市場董事總經理任良安預計，將於本年底前增設「3智慧百家DigiLive」店中店至18間，滿足客戶對5G服務及智能家居產品的需求。

【智能家居】三星Family Hub智能雪櫃更新　可觀看TV Plus直播電視節目

拓智慧家居產品銷售網絡

3香港早於今年初進駐百佳門市，開設「3智慧百家DigiLive」店中店。香港商用5G服務早於2020年4月推出，和記電訊執行董事及行政總裁古星輝表示，3香港現階段最重要的任務是「入屋」，吸引更多客戶使用其服務。因此與百佳合作設立店中立，除了方便客戶升級5G寛頻、上台或購買手機和智能家居產品，亦擴大了3香港數碼生活服務的銷售網絡，向百佳的顧客提供多款智能家居產品選購，助客戶打造智慧家居。

5G寛頻服務　附送Wi-Fi6路由器

古星輝表示，過去寛頻的優惠計劃主要針對部分屋苑客戶，是次為慶祝百佳步向50周年，特別推出期間限定優惠。他指，用戶在7月31日前到「3智慧百家DigiLive」店中店，以月費$88購買5G寛頻服務，便可享用無上限的5G寛頻服務，另外可獲得一部Wi-Fi6路由器，以便連接至家中各種智慧家電。

除此之外，3香港推出的電話儲值卡「SoSim」亦因應百佳50周年而推出「百佳50週年計劃」，其客戶使用hmvod、myTV Super、Apple TV及Netflix影片應用程式時，可獲得30天任用數據優惠。

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記者：文睿

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