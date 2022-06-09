經合組織料英國經濟明年零增長 成增長最慢G7國家

受俄烏戰爭影響，歐洲近期各地經濟大受衝擊。經濟合作暨發展組織（OECD）估計英國今年經濟將增長3.6%，但2023年將會錄得零增長，成為經濟增長最慢的七國集團（G7）國家。

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OECD發表半年度經濟展望報告，預測英國今年及明年的經濟增長分別為3.6%及零增長。而OECD對上一次預測英國今年及明年經濟分別增長4.7%和2.1%。英國今年平均通脹率料為8.8%，明年則會降至7.4%。

OECD首席經濟學家邦內（Laurence Boone）表示，英國經濟受高息、加稅、貿易減少及能源開銷增加等一系列因素影響。英國今年為G7當中經濟增長第二快的國家，僅次加拿大。但OECD預料，英國將在明年成為G7中經濟增長最慢的國家。

邦內形容全球經濟正為俄烏戰爭付出沉重代價。俄羅斯及烏克蘭都是大宗商品出口國，戰爭已導致能源及糧食價格飆升，加重全球民眾生活負擔。

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OECD同時將全球今年經濟增長預測，由4.5%下調至3%。組織38個富裕成員國平均通脹率接近9%，是OECD去年12月預估的2倍。OECD當時預測全球明年經濟增長3.2%，目前亦下調至2.8%。

邦内更指全球通脹率上升正侵蝕家庭的實際可支配收入和生活水平，並減低消費。邦内呼籲在僱主和僱員公平分擔不斷上升的生活成本壓力。

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責任編輯：李俊儀