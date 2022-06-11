  • 27°C
香港時間 : 2022611日 (六) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】壓力大致身體出毛病 親朋勸離職 卻因公司處最忙時候 打工仔欲完成工作才請辭

理財智慧 13:33 2022/06/11

分享：

分享：

如果工作壓力大到身體出現毛病，就算多好的工作都應該停下來讓身體好好休息，不要逞強和為了責任感而繼續做下去。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指每天上班都很累壓力又大，身體有點撐不住，親戚朋友都勸應該離職，卻因為考慮到公司在最忙的時候，還因而想完成所有工作後才請辭。

樓主指自從在現在公司工作後，每一天上班都很累很忙，壓力又大，身體好像有點撐不住，總是覺得頭暈，又集中不了精神，感覺是用腦過度，怎麼休息都恢復不了精神。而現在公司處於最忙的時候，自己負責的東西又未完成，所以想多留幾個月，但身邊朋友和家人都勸自己盡早離職，因而感到無奈。

【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員 月薪1.7萬元只需中學畢業 在出入境口岸工作做啲乜？見下頁

    點擊圖片放大
    +18
    +17

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

有網民認為「出來工作和公司談感情？你只是資本家的生產工具，公司不會沒有了誰就不行」、「公司沒有你份，不用那麼在意」、「他給你的錢值得你這麼辛苦？如果值得就繼續做，不值得就離職吧」。

【職場熱話】新公司人際關係差 打工仔強忍 望年半後離職 安慰自己當存錢存經驗下一頁

亦有網民指「錢可以再找，最重要是身體健康」、「如果你想繼續做下去，一定要處理好自己身體，到出事就太遲了，趁著沒有大問題就休息一下」。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭  

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
頭暈 衞生署 壓力 辭職

上一篇文章

【免費活動】（附報名方式）康文署7.1免費開放多項康樂設施 如運動攀登牆 水上活動中心艇隻 6.25早上7時起以先到先得方式登記

下一篇文章

【MPF】強積金5月份回報終於回升 駿隆：人均回報達1168元 惟首5個月每人仍蝕26638元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM人物專訪】從小到大都沒有零用錢？ Chantel分享理財觀
【iM人物專訪】從小到大都沒有零用錢？ Chantel分享理財觀
【Tesla】繼馬斯克威脅裁員 Tesla取消3個中國線上招聘
【Tesla】繼馬斯克威脅裁員 Tesla取消3個中國線上招聘
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【Apple】蘋果首部電腦於eBay拍賣 1976年生產極罕有 料成交價達50萬美元
【Apple】蘋果首部電腦於eBay拍賣 1976年生產極罕有 料成交價達50萬美元
【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
【消費優惠】7-Eleven yuu會員著數日 6月11日買滿71元即可享11%折扣
【消費優惠】7-Eleven yuu會員著數日 6月11日買滿71元即可享11%折扣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款