【職場熱話】壓力大致身體出毛病 親朋勸離職 卻因公司處最忙時候 打工仔欲完成工作才請辭

如果工作壓力大到身體出現毛病，就算多好的工作都應該停下來讓身體好好休息，不要逞強和為了責任感而繼續做下去。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指每天上班都很累壓力又大，身體有點撐不住，親戚朋友都勸應該離職，卻因為考慮到公司在最忙的時候，還因而想完成所有工作後才請辭。

樓主指自從在現在公司工作後，每一天上班都很累很忙，壓力又大，身體好像有點撐不住，總是覺得頭暈，又集中不了精神，感覺是用腦過度，怎麼休息都恢復不了精神。而現在公司處於最忙的時候，自己負責的東西又未完成，所以想多留幾個月，但身邊朋友和家人都勸自己盡早離職，因而感到無奈。

【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員 月薪1.7萬元只需中學畢業 在出入境口岸工作做啲乜？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

有網民認為「出來工作和公司談感情？你只是資本家的生產工具，公司不會沒有了誰就不行」、「公司沒有你份，不用那麼在意」、「他給你的錢值得你這麼辛苦？如果值得就繼續做，不值得就離職吧」。

【職場熱話】新公司人際關係差 打工仔強忍 望年半後離職 安慰自己當存錢存經驗【下一頁】

亦有網民指「錢可以再找，最重要是身體健康」、「如果你想繼續做下去，一定要處理好自己身體，到出事就太遲了，趁著沒有大問題就休息一下」。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希