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【職場熱話】工作僅半年便辭職 與上司同事不和 打工仔怒言：散水餅邊個發明

理財智慧 14:33 2022/06/10

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不少人在離職時都會派散水餅，但又是否必需呢？若與上司同事關係都不好，打工仔們應該都不想派吧。近日就有網民在「連登」討論區發文指在公司工作半年，與上司和同事都不和，所以不想派散水餅，朋友卻說應該好來好去，因而掙扎應否「為做而做」，還是應該送給關係好的同事便足夠。

樓主指工作做了半年也不知道在做甚麼，和上司老闆不和，同事都很勢利，這樣的工作環境就算遞信後也不開心，想盡本份完成工作便離開。怎知道最後兩星期上司還繼續給工作，讓他每天上班都很生氣，也很不想給散水餅同事吃，但朋友卻說好來好去，因而掙扎應否「為做而做」，還是送給個別關係好的同事便算。

【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員 月薪1.7萬元只需中學畢業 在出入境口岸工作做啲乜？見下頁

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有網民認為「隨便買西餅便算，一場同事都是緣份」、「行頭窄就買，日後好相見」、「我離職只是請熟的同事吃頓飯就算，沒有派散水餅」、「送給想送的同事就夠」。

【職場熱話】同事手持2物業 可退休享受生活偏繼續工作 打工仔不解：明明可以財務自由下一頁

亦有網民指「又有多少人會再遇，第二間公司就第二個故事」、「有點主見，不想送就不要送」、「不夠一年，同事又不和諧的話，不用送吧」；有人則稱「散水餅應該是西餅店行銷策略」、「散水餅和生活費一樣，也是香港人陋習」。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭  

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責任編輯：陸盈希

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