▲ 【汽車股】乘聯會：5月乘用車銷售跌17%、比亞迪售出逾11萬輛領跑新能源車 料車市6月產銷回復10%以上增長

中國乘聯會表示，5月乘用車市場零售達到135.4萬輛，按年下降16.9%，按月增長29.7%，首五個月累計零售731.5萬輛，按年下降12.8%或減少107萬輛，其中4至5月按年下降86萬輛影響較大。該會表示，目前中國國內疫情高點已過，早前充分休假，目前復工復產循序漸進，6月乘用車生產能力很強，預計產銷按年實現10%以上增長。

乘聯會又指，5月新能源乘用車零售銷量達到36萬輛，按年增長91.2%，按月增長26.9%，首五個月形成「W型」走勢。而首五個月新能源乘用車國內零售171.2萬輛，按年增長119.5%。其中，理想 （02015） 、哪吒、小鵬 （09868） 、零跑、蔚來 （09866） 、威馬等新勢力車企銷量按年和按月表現總體很強，尤其是第二陣營的哪吒、零跑等表現較強，這也是細分市場賽道的優勢。

新能源乘用車市場走勢明顯回暖

5月新能源乘用車市場走勢明顯回暖，廠商批發銷量突破萬輛的企業有13家，佔新能源乘用車總量80%。其中比亞迪為114,183輛、上汽通用五菱為37,313輛、特斯拉中國為32,165輛、奇瑞汽車為21,772輛，廣汽埃安為21,056輛，上汽乘用車為20,693輛，吉利 （00175） 為19,270輛、長安汽車為11,922輛、長城汽車 （02333） 為11,637輛、理想汽車為11,496輛、哪吒汽車為11,009輛、小鵬汽車為10,125輛、零跑汽車為10,069輛。

另外，就600億元人民幣燃油車車購稅優惠政策， 乘聯會認為 對新能源車銷量的影響不大，不用擔心對新能源車市場帶來明顯銷量衝擊。因為燃油車車購稅減徵5%帶來購置成本下降，對新能源車價格雖有影響，但影響不大。

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