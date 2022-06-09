【香港經濟】今年首季約一半服務業收益按年錄跌幅　餐飲業跌最多

▲ 政府統計處今日（9日）發表的業務收益指數的臨時數字顯示，2022年第一季與2021年第一季比較，約一半主要服務行業以價值計算的業務（資料圖片）

政府統計處今日（9日）發表的業務收益指數的臨時數字顯示，2022年第一季與2021年第一季比較，約一半主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的跌幅。

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2022年第一季與2021年第一季比較，膳食服務業（-23.1%）、金融業（銀行除外）（-15.7%）及地產業（-13.3%）的業務收益均錄得雙位數跌幅。另一方面，運輸業（+37.9%）及住宿服務業（+14.2%）的業務收益同期錄得雙位數升幅。



按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年上升10.4%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益亦按年上升12.7%。



2022年第一季與2021年第四季比較，大部分主要服務行業經季節性調整的業務收益（以價值計算）均錄得不同程度的跌幅。當中，膳食服務業（-40.2%）、住宿服務業（-26.0%）、零售業（-14.8%）、批發業（-12.3%）、貨倉及倉庫業（-10.9%）和速遞業（-10.3%）的業務收益均錄得雙位數跌幅。另一方面，銀行業（+14.0%）的業務收益同期錄得雙位數升幅。



2022年第一季與2021年第四季比較，旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益下跌26.9%，而電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益則上升3.6%。



政府發言人表示，2022年第一季大部分主要服務行業的業務收益受到環球需求增長減慢、疫情對跨境運輸造成的干擾，以及本地經濟活動在嚴峻的本地疫情下急劇轉弱所打擊。

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責任編輯：李智美