【職場熱話】現職26K欠晉升機會 新工薪金福利好卻要出國3年 女友欲提分手 港男感兩難

作為打工仔能夠升職加薪當然是好事，但若然要出國同時影響人生規劃，便要好好想清楚應如何抉擇。近日就有網民在「連登」討論區發文指現時工作的公司穩定無壓力，只是欠缺晉升機會；而新工各方面條件都不錯，只是要出國3年才能回港，但又有計劃結婚，女友說明只要他不在港就分手，因而不知應怎樣取捨感糾結。

樓主經歷：

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有網民認為「離鄉別井都只是有33K」、「你問自己現在錢夠不夠用，野心是不是大到可以對抗這麼大壓力，到新加坡才發覺受不了就好難退下來」。

亦有網民指「人生不會只有兩個選擇，找另一份在香港」、「63K才考慮，33K香港還有很多選擇」、「新加坡東西都很貴，33K沒有想像中這麼好用」;「為女人影響仕途，你不後悔就可以」。

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責任編輯：陸盈希