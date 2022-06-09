【挑戰電商】Twitter增「Product Drops」功能　提醒用戶搶購限量品

▲ Twitter日前推出新購物功能「Product Drops」，商家可提早預告將推出的限量商品，用戶則可率先預覽商品詳情，並在產品推出前提醒他們購買。（官網圖片）

美國社交電商市場發展篷勃，Twitter近年也致力拓展電商業務，盼從中分一杯羹。Twitter日前推出新購物功能「Product Drops」，商家可提早預告將推出的限量商品，用戶則可率先預覽商品詳情，並在產品推出前提醒他們購買。

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據《The Verge》報道，商家可以利用「Product Drops」功能，以文字或圖片去展示新商品詳情，包括商品描述、價格、照片以及預購時間等。若用戶感興趣就可點擊「Remind Me」的通知設定，在商品正式推出前15分鐘就會獲得通知，提醒他們搶購商品。



Twitter表示，新功能可為商家與消費者帶來更加多互動，令商家得悉現時消費者的反映與評價，亦可配合Twitter的廣告功能進行額外的宣傳。



值得注意的是，該新功能目前只限部分美國企業使用， 如奢侈品品牌Dior與家居建材用品零售商Home Depot等。Twitter表示，未來將會向更多商家和用戶推廣此功能。

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責​任編輯：黃顯晴

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