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【職場熱話】上班數月感壓力大 工作量多決意請辭 老闆卻假裝不知 打工仔感無奈

理財智慧 11:33 2022/06/10

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雖說沒有工作會永遠沒有壓力，但若然真的覺得不合適應盡早辭職。不知打工仔你們辭職的理由是甚麼，又是否順利呢？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指剛畢業到公司工作數月已覺得很大壓力，加上發現公司有不少問題便決定辭職，怎料上司卻假裝看不見，因而感到無奈。

樓主經歷：

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【職場熱話】 打工仔轉HR新工後極珍惜  人事關係好感被受賞識   未料竟突患急性血癌感沮喪下一頁

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀  

有網民認為「寄封電郵通知他，看見與否都好，辭職信同樣會生效」、「辭職信理應只是通知，不用他批準，就算他假裝看不見，最後都要讓你走」、「電郵順便寄給HR 」。

亦有網民指「寄電郵時記得傳送一份到私人電郵，數到Last day就可以走，有事勞工處見，同時能證明你有跟合約做」、「告他欺壓勞工」；亦有人稱「你不出辭職信他便以為你只是搏加薪」。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭  

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責任編輯：陸盈希

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