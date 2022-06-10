【職場熱話】上班數月感壓力大 工作量多決意請辭 老闆卻假裝不知 打工仔感無奈

雖說沒有工作會永遠沒有壓力，但若然真的覺得不合適應盡早辭職。不知打工仔你們辭職的理由是甚麼，又是否順利呢？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指剛畢業到公司工作數月已覺得很大壓力，加上發現公司有不少問題便決定辭職，怎料上司卻假裝看不見，因而感到無奈。

樓主經歷：

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有網民認為「寄封電郵通知他，看見與否都好，辭職信同樣會生效」、「辭職信理應只是通知，不用他批準，就算他假裝看不見，最後都要讓你走」、「電郵順便寄給HR 」。

亦有網民指「寄電郵時記得傳送一份到私人電郵，數到Last day就可以走，有事勞工處見，同時能證明你有跟合約做」、「告他欺壓勞工」；亦有人稱「你不出辭職信他便以為你只是搏加薪」。

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責任編輯：陸盈希