【人幣定存】1年人幣定存息最高2.9厘 發鈔行輪流加息

▲ 近日兩間發鈔行罕有齊加人民幣定期存款息，反而虛擬銀行卻減息。

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追息族又有好消息，因港銀掉頭加人民幣定期存款息，本周暫有3間大小行齊加息，包括今天（6月9日）加息的交銀香港，信銀國際及渣打香港 （02888） ，扭轉上周共有4行減不同存期的存息的趨勢，減息銀行分別為星展、招商永隆、建行亞洲及富融等。

專家指，半年結前料業界的吸存戰升級。再者，市場對人民幣有需求，因國家財政部擬於下周三（15日）來港發行總額75億元（人民幣，下同）的國債，業界高息吸存出路多。

75億元國債下周三發行 外資專家料超購3倍【下一頁】

檢視大行的攻勢，渣打香港於本周一（6日）調高半年期人幣定存年息0.3厘，1年期息率加0.1厘，兩存期的新息率齊報2.6厘。如以1年期息率計，為第3大高息王。

5月中下旬起，各行曾掀起人幣定存降息浪，最矚目的是，星展的存息如過山車，該行於上周二（5月31日）全面減短中長息，當中3個月年息調低0.3厘、半年及1年年息減0.2厘，新息率劃一齊報兩厘。以上3存期的年息，曾於5月初勁加至3厘的破頂息，當時最多加0.7厘，其後輾轉掉頭不斷減，如今短短1個月已累劈1厘至險守兩厘。

另一焦點是，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），先前減3個月及半年年息，當中半年期年息削幅較大，減0.2厘至2.5厘，且把兩存期的門檻從1元，大幅上調至50萬元。

幸而另有兩間發鈔行卻逆市加息，滙豐（HSBC）於5月24日全面調高3個月、半年及1年年息0.2厘，劃一報2.2厘。可是，仍不敵渣打3個月年息的2.3厘，6個月及1年年息更達2.6厘。

不過，上商卻於周二全面微削年息0.05厘。業界指，大小行的取態各異有玄機，市場憧憬下半年跨境或通關，而大行的貸款需求較多，遂早作備戰。

此外，比併人幣定存短中長息，目前1年期呈雙冠王，因信銀國際剛調高息率0.1厘至2.9厘，追貼富邦而雙雙奪冠。至於3個月及半年期年息，富邦劃一以2.9厘而居首，1個月年息也以該行的5厘稱霸。至於7天短存，則以南商及富邦的13.88厘年息稱王。

內地今天公布5月份進出口數據遠勝預期，在岸價今午暫報6.6873。展望人民幣前景，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預計，3個月至1年內人民幣見6.9，兩年長期目標預測為6.5。而滙豐環球私人銀行日前料，今年底人民幣約為6.65，明年約為6.7水平。但美銀卻料今年底人民幣下試7算，明年首季更乍現7.1新低。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪