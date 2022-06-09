  • 27°C
香港時間 : 2022609日 (四) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【人幣定存】1年人幣定存息最高2.9厘 發鈔行輪流加息

16:16 2022/06/09

分享：

分享：

近日兩間發鈔行罕有齊加人民幣定期存款息，反而虛擬銀行卻減息。

    點擊圖片放大
    +18
    +17

追息族又有好消息，因港銀掉頭加人民幣定期存款息，本周暫有3間大小行齊加息，包括今天（6月9日）加息的交銀香港，信銀國際及渣打香港 （02888） ，扭轉上周共有4行減不同存期的存息的趨勢，減息銀行分別為星展、招商永隆、建行亞洲及富融等。

專家指，半年結前料業界的吸存戰升級。再者，市場對人民幣有需求，因國家財政部擬於下周三（15日）來港發行總額75億元（人民幣，下同）的國債，業界高息吸存出路多。

75億元國債下周三發行 外資專家料超購3倍【下一頁

檢視大行的攻勢，渣打香港於本周一（6日）調高半年期人幣定存年息0.3厘，1年期息率加0.1厘，兩存期的新息率齊報2.6厘。如以1年期息率計，為第3大高息王。

5月中下旬起，各行曾掀起人幣定存降息浪，最矚目的是，星展的存息如過山車，該行於上周二（5月31日）全面減短中長息，當中3個月年息調低0.3厘、半年及1年年息減0.2厘，新息率劃一齊報兩厘。以上3存期的年息，曾於5月初勁加至3厘的破頂息，當時最多加0.7厘，其後輾轉掉頭不斷減，如今短短1個月已累劈1厘至險守兩厘。

另一焦點是，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），先前減3個月及半年年息，當中半年期年息削幅較大，減0.2厘至2.5厘，且把兩存期的門檻從1元，大幅上調至50萬元。

1年港元定存息最高2.5厘 追貼綠債保底息【下一頁

幸而另有兩間發鈔行卻逆市加息，滙豐（HSBC）於5月24日全面調高3個月、半年及1年年息0.2厘，劃一報2.2厘。可是，仍不敵渣打3個月年息的2.3厘，6個月及1年年息更達2.6厘。

不過，上商卻於周二全面微削年息0.05厘。業界指，大小行的取態各異有玄機，市場憧憬下半年跨境或通關，而大行的貸款需求較多，遂早作備戰。

此外，比併人幣定存短中長息，目前1年期呈雙冠王，因信銀國際剛調高息率0.1厘至2.9厘，追貼富邦而雙雙奪冠。至於3個月及半年期年息，富邦劃一以2.9厘而居首，1個月年息也以該行的5厘稱霸。至於7天短存，則以南商及富邦的13.88厘年息稱王。

內地今天公布5月份進出口數據遠勝預期，在岸價今午暫報6.6873。展望人民幣前景，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預計，3個月至1年內人民幣見6.9，兩年長期目標預測為6.5。而滙豐環球私人銀行日前料，今年底人民幣約為6.65，明年約為6.7水平。但美銀卻料今年底人民幣下試7算，明年首季更乍現7.1新低。

更多【高息定存】文章

相關文章：【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 長息兩厘已成新指標

【日圓定存】日圓定存息最高2.5厘 專家教最抵入貨位

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富融銀行 虛擬銀行 渣打集團（02888） 信銀國際 交銀香港 中國財政部 中國人民銀行 國債 人民幣 人民幣定期存款

下一篇文章

【互認基金】北上基金累計吸資116億元 南下產品吸10億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 長息兩厘已成新指標
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 長息兩厘已成新指標
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 發鈔行罕有膺第3大高息
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 發鈔行罕有膺第3大高息
【港元定存】1年港元定存息最高2.5厘 追貼綠債保底息
【港元定存】1年港元定存息最高2.5厘 追貼綠債保底息
【港元定存】7天港元定存速賺5500元利息 高息王5.8厘
【港元定存】7天港元定存速賺5500元利息 高息王5.8厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款