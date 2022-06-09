  • 27°C
香港時間 : 2022609日 (四) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】工作10年要求薪金僅1萬 刻薄老闆即聘用 打工仔慘遭比較 被指表現與工資不成正比感無奈

理財智慧 16:46 2022/06/09

分享：

分享：

雖然老闆應要有一定威嚴，但若然過份嚴厲只會使下屬覺得有距離感，捱不住的更會選擇辭職。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指老闆娘為人刻薄，很多人受不了她脾氣繼而辭職，最近有人來面試，要求工資只是每月1萬元，便馬上獲聘，自己和其他同事在比較下被指工作表現不好，與工資不成正比，因而感到無奈。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】與上司每日夾錢午餐    發現對方竟CLAIM公數    無本生利日賺400 下屬感氣憤不再外出下一頁

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀  

有網民認為「新同事是不是準備退休，現在收1萬，坐係度過日晨」、「一個有20年秘書經驗的人只要求1萬工資？那你便看看他工作是不是真的那麼好」、「這些就是老闆要的奴隸」。

亦有網民指「一定要全部人辭職，只留下他一個」、「剝削，源於有人願意被剝削」、「為了上公屋，轉工減人工」、「黃子華金句，老闆你出的那份不是工資，是賠償」。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭  

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 退休 辭職 秘書

上一篇文章

【MPF】立法會今三讀通過取消「強積金對沖」草案　料2025年「積金易」平台實行時落實

下一篇文章

【寵物好去處】新都會廣場推「DOGA大師班」 大量工作坊及寵物市集 6月18日起舉行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市故事】年輕情侶望上車　業主爽快減價成人之美　590萬沽藍澄灣兩房
【樓市故事】年輕情侶望上車　業主爽快減價成人之美　590萬沽藍澄灣兩房
【有相睇】黃大仙綠表居屋錄蝕讓　業主SSD期滿即售　3年帳面損手30萬
【有相睇】黃大仙綠表居屋錄蝕讓　業主SSD期滿即售　3年帳面損手30萬
【下半年部署】滙豐維持恒指今年25410點目標 料美加息至明年首季 建銀推薦下半年10大焦點股
【下半年部署】滙豐維持恒指今年25410點目標 料美加息至明年首季 建銀推薦下半年10大焦點股
【利財筆記】林本利：2022年推介股 領先大市
【利財筆記】林本利：2022年推介股 領先大市
【姜濤 x PayMe】姜濤夥PayMeow教你轉用PayMe拎消費券 齊齊瓜分4000萬元獎賞
【姜濤 x PayMe】姜濤夥PayMeow教你轉用PayMe拎消費券 齊齊瓜分4000萬元獎賞
【異動股】旗下深圳項目獲萬科27億元入股 綠景單日大升43%
【異動股】旗下深圳項目獲萬科27億元入股 綠景單日大升43%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款