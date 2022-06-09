【職場熱話】工作10年要求薪金僅1萬 刻薄老闆即聘用 打工仔慘遭比較 被指表現與工資不成正比感無奈

雖然老闆應要有一定威嚴，但若然過份嚴厲只會使下屬覺得有距離感，捱不住的更會選擇辭職。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指老闆娘為人刻薄，很多人受不了她脾氣繼而辭職，最近有人來面試，要求工資只是每月1萬元，便馬上獲聘，自己和其他同事在比較下被指工作表現不好，與工資不成正比，因而感到無奈。

樓主經歷：

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有網民認為「新同事是不是準備退休，現在收1萬，坐係度過日晨」、「一個有20年秘書經驗的人只要求1萬工資？那你便看看他工作是不是真的那麼好」、「這些就是老闆要的奴隸」。

亦有網民指「一定要全部人辭職，只留下他一個」、「剝削，源於有人願意被剝削」、「為了上公屋，轉工減人工」、「黃子華金句，老闆你出的那份不是工資，是賠償」。

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責任編輯：陸盈希