【好想旅行】日本樂桃推T恤抽獎　神秘目的地刺激國內遊

▲ 日本樂桃航空推出「T恤旅遊抽獎」，吸引消費者購買國內線機票旅遊。(樂桃航空圖片)

日本陸續重啟旅遊觀光，初步開放國際旅客入境之外，國內本地旅遊復甦亦是重點，日本樂桃航空將推出「T恤旅遊抽獎」，吸引消費者購買國內線機票旅遊。

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近年日本有不少「抽獎」系列商品，在玩具產品中甚流行，隨旅遊航空復甦，日本廉價航空公司樂桃航空，將在6月11日至7月10日推出「T恤抽獎」，日本的消費者可以在指定網站以7942日圓(約465港元)，自選一款特色圖案T恤，圖案中隱含了日本國內不同地方特色，當收到T恤後，同時亦會收到一張指定目的地價值6000日圓(約351港元)的兌換券購買機票，當中亦有機會取得較高1萬日圓(約586港元)面額。

消費者以兌換券購買樂桃航空機票。可以選擇從5個主要機場(札幌、成田、關西、中部、福岡)出發，包括32條國內航線。是次的「T恤抽獎」是延續2021年8月推出的「扭蛋旅遊抽獎」概念。樂桃航空品牌經理小笹俊太郎表示，「扭蛋旅遊抽獎」並非是要讓消費者感到超值實惠，公司另有更好的月票計劃，感覺「好玩」才是重點，計劃亦在社交媒體上獲得年輕人注意。

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責任編輯:王浩賢