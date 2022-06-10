【元宇宙】密室逃脫「LOST」擴元宇宙體驗　增設2至3間新店（有片）

疫情緩和，多了市民出外。主攻遊戲體驗的密室逃脫遊戲公司「LOST」聯合創辦人胡滿園（Rick）表示，剛放寬限聚令時，已有7至8成客人預約。但他坦言，疫情下最大的變化，在於很多事情始料不及。

疫情雖影響生意，惟他稱：「疫情下提高了議價能力，亦更容易進駐商場，因為我們只要商場『最角落』的舖面，而遊戲場地更有助帶旺人流。」故他瞄準商場租金回落之際，結合時下流行的元宇宙概念，今年內將增設2至3間新店。並指出，每間店舖將投資7位數字，目標開發新業務，吸引更多人客人。

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配合虛實 手機獲通關道具

談及元宇宙體驗，他指出，在整個設計上結合虛實場景，並舉例，客人可以透過手機獲得通關必備的道具。他希望，透過遊戲讓客人穿梭於虛擬和現實之間，加強整個遊戲過程的體驗，變得更豐富和立體。

事實上，LOST於2013年開業，見證了密室逃脫遊戲最興盛時期。胡滿園笑言：「密室逃脫翻枱量快」，吸金力較強，並解釋，客人的目標是45分鐘內，盡快逃離該密室，他亦能在最短時間內，賺取更多金錢。

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經營之道 靈活變通想對策

然而，密室逃脫熱潮過去後，很多同業已然離場。他指出，他們離場的主因是選址工業區，位置較偏僻，家長較難放心讓小朋友自己組團玩，沒有客源下，租約完結便逐漸在市場消失。

若要在本地屹立不倒，他稱，長久的經營之道有3點：

1.做好本份

要以市場為重，明白自己能力所及；

2.靈活應變

初時市場為B2C（企業對消費者），但隨着熱潮過去，拓展至B2B（企業對企業）的業務，包括轉型配合客人舉辦生日會、周年紀念慶祝、求婚等活動，甚至學校教學用途的課程等；

3.堅持

跨越很多板塊和業務，需要面對很多困難，堅守自己做遊戲的初衷和熱情，憑興趣創作才可以在很大的空間不斷發揮和延伸。

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記者：馬意文