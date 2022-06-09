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【寵物好去處】新都會廣場推「DOGA大師班」 大量工作坊及寵物市集 6月18日起舉行

理財智慧 16:35 2022/06/09

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新都會廣場推出「DOGA大師班」，於6月18日起推身心靈工作坊及寵物市集，讓市民能陪同自己心愛的寵物一齊過炎炎暑假。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

由6月18日至7月3日期間，新都會廣場將會舉辦一系列以身心靈健康為主題的寵物工作坊，特邀專業寵物瑜伽導師Tiffany (野人)教授寵物瑜伽、寵物頌缽音療以及日本寵物按摩協會JPMA註冊寵物按摩治療師Ada教授寵物按摩。只要用The Point積分及消費滿指定金額就能體驗。同場更設有毛孩專屬頸圈工作坊及毛孩運動員攝影區，讓主人為自己的毛孩量身訂做貼身頸帶並合照留念。

另外，SPCA X P仔寵物市集將由7月1日至7月10日一連10日進駐新都會廣場，首次聯乘時裝品牌ad-lib人氣柴犬店長P仔 (PJai) 推出自助個性化DIY精品，市民可發揮創意設計商品圖案及文字，為自己和毛孩打造出獨一無二的紀念禮品。各款訂製產品扣除成本開支，全數撥捐SPCA支持社區狗隻計劃。

此外，場內更有近20間本地寵物品牌參與，商品種類豐富，由自家製寵物衣飾、Q版寵物擺設、手工寵物精品至天然小食均一應俱全，例如GutsDogCom寵物3D皮雕匙扣、月桂堂首賣日產「八相緣喜」狸貓精品、Chestnut Corner特製的手織瑜伽柴犬公仔及maowewe製作出毛孩最愛的一口甜甜圈和各款寵物零食等。

 

新都會廣場「DOGA大師班」活動詳情：

活動日期：即日起至7月17日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：新都會廣場L3 - L4露天廣場

 

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責任編輯：羅浩濂

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