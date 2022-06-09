  • 27°C
香港時間 : 2022609日 (四) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【書店轉型】商務印書館上海街新店開幕　設自助查書機、圖書導覽地圖

商業 17:00 2022/06/09

分享：

分享：

商務印書館位於上海街美觀文化薈的新店已經開幕，即日起至2022年7月10日，分館將提供新店購物禮遇。（商務印書館提供圖片）

商務印書館位於上海街美觀文化薈的新店已經開幕，即日起至2022年7月10日，分館將提供新店購物禮遇。

【全球通脹】全球現「縮水式通脹」　製造商偷偷縮小產品包裝容量？

優惠包括中英文圖書1本9折、2本或以上85折，文具精品88折；購物折實滿250元，送afterword cafe咖啡乙杯；購物可以換購價$48換Liber Medicina Animi Tote bag乙個。

而會員購物折實滿指定金額，更可享立減優惠高達50元。蒞臨新店並登記成爲SUPer Card會員，可憑優惠碼立即升級為銀卡會員，專享全年購物優惠。

設「學校服務專區」

另外，為了配合美觀文化薈「教師生活館」主題空間，旺角分館特別為一眾師生及讀者營造嶄新場景化閱讀體驗。

空間提供「專業推介書區」，由專業人士推薦書籍。亦設有「學校服務專區」，由學校服務專員為教師及圖書館導師提供一站式服務。

另外，消費者也可選擇於「一本」平台下單，享受圖書快遞到家的便捷。更設自助查書機，可打印出導覽圖書地點的迷你地圖；自助付款機支援多種移動支付方式，提升顧客購物體驗。

【疫市營商】大專、中學提前舉辦畢業禮　帶動花店近月生意升7成

【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【屈臣氏】屈臣氏拓展中東市場　新店橫跨GCC多個地區
2022/01/27
【屈臣氏】屈臣氏拓展中東市場　新店橫跨GCC多個地區
【疫市營銷】無印良品拓小區連繫　廣島新店6100平方米全球最大
2022/02/02
【疫市營銷】無印良品拓小區連繫　廣島新店6100平方米全球最大
【Costco新店】疫下加速擴張　Costco在全球各地加開新店
2022/05/13
【Costco新店】疫下加速擴張　Costco在全球各地加開新店
【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場
2022/06/02
【Dyson新店】擴展零售據點　Dyson體驗店登陸沙田新城市廣場

你可能感興趣

【屈臣氏】屈臣氏拓展中東市場　新店橫跨GCC多個地區
18:27 2022/01/27
【屈臣氏】屈臣氏拓展中東市場　新店橫跨GCC多個地區
【疫市營銷】無印良品拓小區連繫　廣島新店6100平方米全球最大
17:03 2022/02/02
【疫市營銷】無印良品拓小區連繫　廣島新店6100平方米全球最大
【Costco新店】疫下加速擴張　Costco在全球各地加開新店
18:30 2022/05/13
【Costco新店】疫下加速擴張　Costco在全球各地加開新店
閱讀 旺角 文娛藝術 網上購物 商場 文具精品

下一篇文章

【香港經濟】今年首季約一半服務業收益按年錄跌幅　餐飲業跌最多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好想去旅行】日本重開國際遊客限制多　官方冀先刺激國內遊
【好想去旅行】日本重開國際遊客限制多　官方冀先刺激國內遊
【全球通脹】全球現「縮水式通脹」　製造商偷偷縮小產品包裝容量？
【全球通脹】全球現「縮水式通脹」　製造商偷偷縮小產品包裝容量？
【Yakult 1000炒風】日本新益力多受追捧　日網民指責炒賣成風
【Yakult 1000炒風】日本新益力多受追捧　日網民指責炒賣成風
【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　
【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　
【疫市開店】Bakehouse赤柱開新分店　 6月18日起試業
【疫市開店】Bakehouse赤柱開新分店　 6月18日起試業
【職場趨勢】全球科技初創現裁員潮　5月約1.7萬人被解僱
【職場趨勢】全球科技初創現裁員潮　5月約1.7萬人被解僱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款