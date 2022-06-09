【書店轉型】商務印書館上海街新店開幕　設自助查書機、圖書導覽地圖

▲ 商務印書館位於上海街美觀文化薈的新店已經開幕，即日起至2022年7月10日，分館將提供新店購物禮遇。（商務印書館提供圖片）

商務印書館位於上海街美觀文化薈的新店已經開幕，即日起至2022年7月10日，分館將提供新店購物禮遇。

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優惠包括中英文圖書1本9折、2本或以上85折，文具精品88折；購物折實滿250元，送afterword cafe咖啡乙杯；購物可以換購價$48換Liber Medicina Animi Tote bag乙個。

而會員購物折實滿指定金額，更可享立減優惠高達50元。蒞臨新店並登記成爲SUPer Card會員，可憑優惠碼立即升級為銀卡會員，專享全年購物優惠。

設「學校服務專區」

另外，為了配合美觀文化薈「教師生活館」主題空間，旺角分館特別為一眾師生及讀者營造嶄新場景化閱讀體驗。

空間提供「專業推介書區」，由專業人士推薦書籍。亦設有「學校服務專區」，由學校服務專員為教師及圖書館導師提供一站式服務。

另外，消費者也可選擇於「一本」平台下單，享受圖書快遞到家的便捷。更設自助查書機，可打印出導覽圖書地點的迷你地圖；自助付款機支援多種移動支付方式，提升顧客購物體驗。

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責任編輯：李智美