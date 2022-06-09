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【MPF】立法會今三讀通過取消「強積金對沖」草案　料2025年「積金易」平台實行時落實

理財智慧 16:56 2022/06/09

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立法會今日（6月9日）以72票贊成、5票反對、12票棄權，三讀通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》。《條例草案》獲通過後，取消「對沖」安排不會即時生效。政府會在積金局的「積金易」平台預計於2025年全面實行時落實，所以企業和僱主將有足夠時間為取消「對沖」作好準備。

政府表示，將推出配套措施，協助商界適應政策轉變。政府在考慮商界的意見後，在去年的《施政報告附篇》宣布優化政府資助計劃，計劃為期25年，資助額合共332億元，並優化資助計劃更聚焦地支援中小微企。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

另外，由於《條例草案》不具追溯力的安排及政府資助的「封頂」金額，僱主在取消「對沖」初期的額外財政負擔實屬有限。政府相信企業有上述超過25年的時間，可以採取不同的策略適應平均成本不足0.35%的調整。

在取消「對沖」生效日，亦即轉制日後，僱主不能使用僱主的強積金強制性供款累算權益「對沖」僱員在轉制後的遣散費／長服金。至於僱主的自願性供款累算權益，以及按僱員服務年數支付的酬金，則可繼續用於「對沖」整段僱傭期的遣散費／長服金。

【下半年部署】滙豐維持恒指今年25410點目標 料美加息至明年首季   建銀推薦下半年10大焦點股【見下頁

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《條例草案》建議取消「對沖」安排不具追溯力。取消「對沖」只適用於僱員在轉制日後的受僱期所享有的遣散費／長服金，在轉制日前受僱期的遣散費／長服金，僱主仍可繼續使用強積金供款累算權益「對沖」，不論供款屬強制性或自願性，亦不論供款是在轉制日之前或之後作出。

有議員認為取消「對沖」安排會為企業帶來龐大的財政負擔；取消「對沖」會導致大量中小微企結業，影響香港的營商環境。有議員認為2019冠狀病毒病疫情打擊本地經濟活動，不少企業經營困難，目前亦非合適的時間落實取消「對沖」安排。

勞福局局長羅致光表示，取消「對沖」安排在社會上已討論一段相當長的時間。政府多年來與商界及勞工界積極商討，為取消「對沖」安排制定切實可行的方案，並多次調整建議。現時的方案已盡量平衡僱主與僱員的關注。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 強積金對沖 退休 強積金 香港 遣散費 立法會

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