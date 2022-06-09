【居屋2022】新一期居屋及白居二攪珠儀式下周一直播　預計最快今年第四季揀樓

房委會今日（9日）宣布，「居屋2022」及「白居二2022」將於下周一6月13日，於網上以直播方式進行攪珠儀式。攪珠儀式將於當日上午10時30分開始。有興趣觀看攪珠直播的人士可瀏覽房委會Facebook專頁或YouTube頻道。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

房委會發言人表示，「居屋2022」及「白居二2022」將分別進行攪珠，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序。整個攪珠過程將在房委會的臉書專頁及YouTube頻道上直播，房委會不會安排公眾及傳媒出席。」

【下半年部署】滙豐維持恒指今年25410點目標 料美加息至明年首季 建銀推薦下半年10大焦點股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

「居屋2022」及「白居二2022」的攪珠結果會於當日下午上載至房委會／房屋署的專用網頁。網上遞交申請的申請者將於攪珠儀式完成後陸續收到電郵通知有關攪珠結果。」



發言人補充說：「房委會預計在2022年第四季開始，進行『居屋2022』選樓和向『白居二2022』的成功申請者發出批准信。」

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機