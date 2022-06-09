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【京東 9618】 京東擬發展外賣業務 股價一度回吐近4%

股樓投資 15:51 2022/06/09

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據內媒引述消息人士指，京東集團（09618）計劃發展外賣餐飲業務，近期將試點運行。外賣商家將於旗下京東到家APP上綫，由達達集團（美：DADA）負責配送。京東股價今早（9日）高開1.9%後隨即受壓，一度跌3.9%，低見244.2元，暫報249.8元，跌1.7%，成交額44.3億元。

同場加映﹕【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

報道指，該業務尚未正式上綫，首站將會選擇在鄭州等城市試點，目前團隊已經在本地對接餐飲商戶上綫京東外賣。報道又指，京東餐飲外賣業務將由京東同城旗下餐飲業務部負責推進，而集團日前已正式成立同城餐飲業務部，部門負責人為陸寅宏，向京東到家業務負責人何輝劍匯報，目前部門約有10人。

【下半年展望】 光大證券﹕ 下半年恒指或上試25000點水平 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 京東集團—SW（09618） 外賣 京東（美：JD）

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