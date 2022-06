▲ 【慈善工作】新世界愛互送平台夥中銀人壽「大家減齡」獎賞計劃合作 向基層捐5000包食米

中銀人壽策動的「大家減齡」獎賞計劃與新世界發展 (00017) 策動的大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」合作,支援基層家庭。「大家減齡」早前在5月中舉行第二次減齡萬歲慈善賽,只要會員合力減齡達20萬歲,「大家減齡」即會捐出5000包食米予「Share for Good 愛互送」。結果目標再一次達成,並透過「Share for Good 愛互送平台迅速配對,5,000包食米捐贈予基督教家庭服務中心、香港路德會社會服務處及香港基督教女青年會,轉贈有需要人士。

「大家減齡」於獎賞程式內增設「樂善好施項目,會員可利用減齡積分,向「Share for Good 愛互送」捐贈物資為基層家庭打氣及支援學童安心復課,而成功透過「大家減齡」獎賞程式作捐贈的會員,更可獲得由「大家減齡」送出的紀念品,以示鼓勵。

「Share for Good 愛互送」自3月中旬推出以來,平台已集結企業以及社會名人的多方力量,把物資贈予60間非牟利機構,惠及逾10萬戶家庭。

相關文章:【愛互送】新世界「愛互送」平台發起「Show me your love 飯」義賣行動 支持7間餐廳向基層派飯

相關文章:【Share for Good】新世界「愛互送」平台進入第二階段、新增5項食物捐助 受惠機構倍增至60間

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務