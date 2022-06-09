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【ET講股通】梁耀康：整固（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:10 2022/06/09

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恒指今早開市報22121點，升106點，及後走勢持續向下，最低曾跌至21737點，尾市稍為回升，暫報21873點，跌140點，成交為1397億元。恒生科技指數則跌1.5%，報4742點。阿里巴巴 （09988） 逆市升2.4%、中海油 （00883） 升逾3%；騰訊 （00700） 升不足1%；美團 （03690） 則跌近3%。大市整固？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code 
00：16 - 港股今日市況速覽 
02：03 - 港股整固　關注是否跌破升軌
03：06 - 京東 （09618） 借消息整固　美團 （03690） 回調未算多
04：24 - 阿里巴巴 （09988） 追落後　科技股大漲小回
06：20 - 網易 （09999） 可吼位入　博遊戲版號獲批
08：23 - 炒強勢股　買平台經濟股較手機設備股好
09：15 - 藥股料有資金流入　藥明生物 （02269） 可分注吸納
10：30 - 東方海外 （00316） 染藍前走弱　航運股回調宜先避開
12：25 - 李寧 （02331） 可分注吸納　啤酒股潤啤 （00291） 可留意
14：35 - 潛力股推介：保利置業 （00119）  
16：51 - 內房料持續回暖　貝殼 （02423） 可留意
17：50 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 點睇？
19：19 - 觀眾問股：天能動力 （00819） 走勢如何？
20：52 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 89元有貨有機突破向上嗎？應怎様操作？
21：15 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 355元買入2手　咩位可以再加注？
22：52 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 甚麼價可入？
24：38 - 觀眾問股：長江基建 （01083） 甚麽價可入？
26：57 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3272507
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

————————————————————————————————————————

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股今日高開低走，但壓力不算大，科技股出現獲利回吐，大市呈整固格局，後市要留意A股會否調整，影響港股。A股近期多次試過上午出現明顯沽壓，下午開始拉升高位收市，但今日則明顯有點回軟。恒指若能在20884點上方整固，已是不錯。

京東 （09618） 有機會做試點餐飲業務，投入資金惹關注，故股價今日借消息輕微整固。美團 （03690） 近期升幅強，今日亦輕微回調。阿里巴巴 （09988） 表現相對強，主要因為追落後。科技股監管壓力釋放，縱出現調整，力度料不會太大，而預計在無重大負面政策出台下，平台經濟股有支持。另外，新一批遊戲版號雖然未惠及網易 （09999） ，但仍可憧憬未來有版號會獲批。

手機設備股及航運股  暫不宜考慮

面對大市整固，可考慮慢慢收集科網股，如電商股、平台經濟股。除大型科網股外，近日二綫科網股亦有異動，如移卡 （09923） 。手機設備股暫不宜考慮，如舜宇光學 （02382） ，因為要待經濟真正上升，才會向好。生物科技股亦可留意一下，板塊獲北水流入，較大型可吼藥明生物 （02269） ，上望90元水平，宜分注吸納，可現水平或待回調買入。

至於航運股板塊，股價回調，面臨壓力，宜先避開，如東方海外 （00316） 今天回落逾1成，染藍前走弱。

留意生科股及消費股  潛力股推介保利置業

消費類股份如啤酒股、體育用品股可留意。華潤啤酒 （00291） 若回調到47至48元，可分注收集。

此外，可留意較強的內房、物管股，潛力股推介保利置業 （00119） ，現水平可收集，料內房股隨經濟活動後回暖。保利置業最新銷售情況不錯，部分地方下調房貸息率刺激需求，又或推放放寬措施。
恒指今天跌145點，收報21869點，大市成交1,637億元。今晚有兩點要留意︰一、歐洲央行議息，關注對通脹預期和利率調整；二、油價走勢。

【「ET講股通」問股環節，包括︰銀河娛樂、天能動力、藥明生物、騰訊、港鐵、長江基建。立即觀看

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*重溫【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？*

 

欄名 : ET講股通

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