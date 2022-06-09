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【ET講股通】梁耀康：整固（附time code）

股市 15:42 2022/06/09

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恒指今早開市報22121點，升106點，及後走勢持續向下，最低曾跌至21737點，尾市稍為回升，暫報21873點，跌140點，成交為1397億元。恒生科技指數則跌1.5%，報4742點。阿里巴巴 （09988） 逆市升2.4%、中海油 （00883） 升逾3%；騰訊 （00700） 升不足1%；美團 （03690） 則跌近3%。大市整固？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code 
00：16 - 港股今日市況速覽 
02：20 - 港股整固　關注是否跌破升軌
03：48 - 京東 （09618） 借消息整固　美團 （03690） 回調未算多
05：12 - 阿里巴巴 （09988） 追落後　科技股大漲小回
07：10 - 網易 （09999） 可吼位入　博遊戲版號獲批
09：45 - 炒強勢股　買平台經濟股較手機設備股好
10：29 - 藥股料有資金流入　藥明生物 （02269） 可分注吸納
12：13 - 東方海外 （00316） 染藍前走弱　航運股回調宜先避開
14：45 - 李寧 （02331） 可分注吸納　啤酒股潤啤 （00291） 可留意
16：55 - 潛力股推介：保利置業 （00119）  
18：55 - 內房料持續回暖　貝殼 （02423） 可留意
20：34 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 點睇？
22：17 - 觀眾問股：天能動力 （00819） 走勢如何？
24：05 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 89元有貨有機突破向上嗎？應怎様操作？
24：35 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 355元買入2手　咩位可以再加注？
26：15 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 甚麼價可入？
28：02 - 觀眾問股：長江基建 （01083） 甚麽價可入？
31：08 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3272507
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*重溫【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？*

 

欄名 : ET講股通

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