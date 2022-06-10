「立足本地，服務香港」 阜博集團擬委任保良局主席陳正欣出任非執董

阜博集團（03738）公告顯示，建議委任保良局主席陳正欣出任集團非執行董事。該項變動料將提升公司在香港社會事務方面的參與程度，未來更好地立足和服務本地社會，推動社會創新發展。

陳正欣自2010年起一直為保良局服務，熱心公益慈善及社會服務，目前擔任保良局主席，同時擔任香港特區衞奕信勳爵文物信託受託人委員會主席、香港特區獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)成員、香港特區入境事務處輸入優秀人才及專才諮詢委員會成員等社會公職，2019年獲港府頒授榮譽勳章。

服務本地社會

資料顯示，阜博集團2005年創立於美國矽谷，是一家在線視頻內容保護和變現的服務供應商，向全球的娛樂公司和網絡平台提供版權保護SaaS服務，2018年在香港首發上市，目前總部位於香港，近年來正在積極參與香港創意文化產業發展並逐步拓展中國及亞洲業務。

保良局是香港知名的多元化慈善服務團體，服務內容涵蓋教育、康樂、文化等各範疇。委任陳正欣出任非執董預期將會進一步加強阜博集團與香港本地社會的連接，加深本地社會事務的參與程度。據悉，阜博集團未來將借此機會和保良局在眾多社會服務領域開展合作，積極投身各項公益事業，共同致力於為本地社會提供優質服務。

共推創新發展

香港正大力發展創科和文創產業，為所在行業提供了大量發展機會，尤其線上視頻的發展已成趨勢。阜博集團歷來以世界領先的技術著稱，相信將會抓住機會，逐漸加強與總部所在地的香港進行深度融合發展。保良局近年來亦一直著力推動創科教育，兩家合作將有利社會尤其教育界未來的創新發展。

▲ （左）保良局主席陳正欣博士（右）阜博集團主席、執行董事兼行政總裁王揚斌先生

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